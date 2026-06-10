Минфин приготовил неудобные вопросы для владельцев банковских карт Kaspi и Halyk

Министерство финансов Казахстана совместно с крупными банками завершило масштабный аудит мобильных транзакций. Под прицел фискалов попали 115 тысяч человек, чьи счета вызвали подозрения в сокрытии доходов — теперь им придется официально отчитываться за каждый полученный тенге, сообщает Lada.kz.
Как сообщил в кулуарах Мажилиса глава Минфина Мади Такиев, в ходе тотального мониторинга банковских систем были выявлены аномальные объемы транзакций. Общая сумма подозрительных переводов превысила астрономический 1 триллион тенге.
При этом основная масса нарушителей — это не крупный бизнес, а рядовые граждане и «теневые» самозанятые:
67 тысяч физических лиц аккумулировали на своих счетах около 670 миллиардов тенге.
7,8 тысячи нерезидентов РК также попали в «черный список» ведомства.
На долю зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) пришлось лишь 200 миллиардов тенге.
По словам министра, львиную долю потенциальных нарушителей составляют водители такси и курьеры служб доставки, которые принимали оплату за услуги напрямую на личные карты, минуя кассовые аппараты и официальные терминалы.
С 1 января 2026 года в Казахстане завершился финальный этап всеобщего декларирования доходов, и банковская тайна для налоговых органов в рамках мобильных перечислений фактически перестала существовать. Мониторинг ведут 10 крупнейших банков страны, которые передают данные в автоматическом режиме.
Система реагирует на «красные флажки» автоматически. Вопросы возникнут только при одновременном совпадении трех факторов в течение трех месяцев подряд.
100 и более разных отправителей ежемесячно
3 месяца подряд длятся такие поступления
Общая сумма превышает 1 020 000 тенге (12 минимальных зарплат)
Если ваш профиль совпал с этой формулой, банк заблокирует некоторые функции или ограничит операции до выяснения обстоятельств, а в банковское приложение придет официальное уведомление («письмо счастья»).
Глава Минфина подчеркнул, что цель уведомлений — не моментальный штраф, а требование дать пояснения. Сами по себе мобильные переводы налогом не облагаются.
Если вы попали в список 115 тысяч, вам нужно будет доказать назначение платежей. Налоговая не будет иметь претензий, если это:
Подарки и материальная помощь от родственников и друзей.
Сбор денег (например, на день рождения коллеге или нужды класса в школе) — однако эксперты рекомендуют сохранять чеки или скрины переписок в мессенджерах, подтверждающие цель сбора.
Возврат долга.
Реальная угроза: Если вы регулярно возите пассажиров или доставляете еду и принимаете за это деньги на личный Kaspi или Halyk, это признают незаконным предпринимательским доходом. В этом случае придется доначислить налог, зарегистрировать ИП и оплатить штраф за работу без ККМ (контрольно-кассовых машин).
Не игнорируйте. Срок ответа на уведомление строго регламентирован (обычно до 30 рабочих дней). Игнорирование приведет к аресту банковских счетов.
Подготовьте выписку. Выгрузите историю транзакций из банковского приложения за спорный период.
Легализуйтесь. Если вы действительно оказываете услуги, самым безопасным выходом в 2026 году является регистрация ИП на специальном налоговом режиме (например, с использованием специального мобильного приложения, где ставка налога составляет всего 1%).
Комментарии0 комментарий(ев)