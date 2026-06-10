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10.06.2026, 15:08

Минфин приготовил неудобные вопросы для владельцев банковских карт Kaspi и Halyk

Новости Казахстана 0 2 315

Министерство финансов Казахстана совместно с крупными банками завершило масштабный аудит мобильных транзакций. Под прицел фискалов попали 115 тысяч человек, чьи счета вызвали подозрения в сокрытии доходов — теперь им придется официально отчитываться за каждый полученный тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Под прицелом — триллион: кого затронут проверки

Как сообщил в кулуарах Мажилиса глава Минфина Мади Такиев, в ходе тотального мониторинга банковских систем были выявлены аномальные объемы транзакций. Общая сумма подозрительных переводов превысила астрономический 1 триллион тенге.

При этом основная масса нарушителей — это не крупный бизнес, а рядовые граждане и «теневые» самозанятые:

  • 67 тысяч физических лиц аккумулировали на своих счетах около 670 миллиардов тенге.

  • 7,8 тысячи нерезидентов РК также попали в «черный список» ведомства.

  • На долю зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) пришлось лишь 200 миллиардов тенге.

По словам министра, львиную долю потенциальных нарушителей составляют водители такси и курьеры служб доставки, которые принимали оплату за услуги напрямую на личные карты, минуя кассовые аппараты и официальные терминалы.

Как работает алгоритм отбора и что такое «письма счастья»

С 1 января 2026 года в Казахстане завершился финальный этап всеобщего декларирования доходов, и банковская тайна для налоговых органов в рамках мобильных перечислений фактически перестала существовать. Мониторинг ведут 10 крупнейших банков страны, которые передают данные в автоматическом режиме.

Система реагирует на «красные флажки» автоматически. Вопросы возникнут только при одновременном совпадении трех факторов в течение трех месяцев подряд.

Три признака того, что счет попадет под проверку:

  1. 100 и более разных отправителей ежемесячно

  2. 3 месяца подряд длятся такие поступления

  3. Общая сумма превышает 1 020 000 тенге (12 минимальных зарплат)

Если ваш профиль совпал с этой формулой, банк заблокирует некоторые функции или ограничит операции до выяснения обстоятельств, а в банковское приложение придет официальное уведомление («письмо счастья»).

Как доказать, что вы не скрываете доходы: инструкция для граждан

Глава Минфина подчеркнул, что цель уведомлений — не моментальный штраф, а требование дать пояснения. Сами по себе мобильные переводы налогом не облагаются.

Если вы попали в список 115 тысяч, вам нужно будет доказать назначение платежей. Налоговая не будет иметь претензий, если это:

  1. Подарки и материальная помощь от родственников и друзей.

  2. Сбор денег (например, на день рождения коллеге или нужды класса в школе) — однако эксперты рекомендуют сохранять чеки или скрины переписок в мессенджерах, подтверждающие цель сбора.

  3. Возврат долга.

Реальная угроза: Если вы регулярно возите пассажиров или доставляете еду и принимаете за это деньги на личный Kaspi или Halyk, это признают незаконным предпринимательским доходом. В этом случае придется доначислить налог, зарегистрировать ИП и оплатить штраф за работу без ККМ (контрольно-кассовых машин).

Что делать, если пришло уведомление?

  • Не игнорируйте. Срок ответа на уведомление строго регламентирован (обычно до 30 рабочих дней). Игнорирование приведет к аресту банковских счетов.

  • Подготовьте выписку. Выгрузите историю транзакций из банковского приложения за спорный период.

  • Легализуйтесь. Если вы действительно оказываете услуги, самым безопасным выходом в 2026 году является регистрация ИП на специальном налоговом режиме (например, с использованием специального мобильного приложения, где ставка налога составляет всего 1%).

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