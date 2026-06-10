«Мне урезали зарплату в три раза»: гроссмейстер Бибисара Асаубаева публично обратилась к Токаеву

Казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева записала открытое видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву. Двукратная чемпионка мира заявила о критическом урезании выплат со стороны министерства спорта и призналась, что вынуждена готовиться к престижным мировым турнирам за собственный счет, сообщает Lada.kz.

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Финансовый тупик: как Минспорта оценило заслуги чемпионки

По словам Асаубаевой, после ее исторического триумфа и завоевания второй золотой медали на чемпионате мира, ведомство назначило ей ежемесячный оклад в размере 1 миллиона тенге (около $2 000). Однако с приходом на пост министра Ербола Мырзабосынова правила игры резко изменились.

«С 2025 года мне сократили зарплату в три раза. При этом по линии Федерации казахстанских шахмат (КФШ) выплат у меня нет и никогда не было», — подчеркнула шахматистка в своем обращении.

Спортсменка добавила, что подготовку и сборы к недавнему супертурниру Norway Chess Woman 2026 ей пришлось полностью оплачивать из личных сбережений.

Бюрократический лабиринт и невыполненные обещания

Пытаясь решить проблему, в январе 2026 года гроссмейстер лично встречалась с главой Минспорта. Чиновники пообещали выделить дополнительное финансирование через профильный фонд поддержки, но процесс застопорился на уровне бюрократических согласований.

Ситуация дошла до абсурда: вице-министр спорта Серик Жараспаев (возглавляющий попечительский совет фонда «Спорт Қоры») в личной переписке подтвердил Асаубаевой одобрение заявки. Однако позже руководитель фонда Асхат Ауганбаев вынес официальный отказ, даже не посчитав нужным объяснить его причины.

Помимо финансовых трудностей, Асаубаева озвучила еще один резонансный факт: в декабре 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ее государственным орденом «Барыс» II степени, однако заслуженную награду девушка не может получить до сих пор.

Текущий демарш Бибисары Асаубаевой обнажил глубокий системный кризис в распределении бюджетов Министерства туризма и спорта РК. Это далеко не первый случай, когда элитные казахстанские атлеты вынуждены публично просить помощи у главы государства.

Буквально в начале 2026 года с аналогичными жесткими заявлениями о задержках выплат выступил лидер сборной Казахстана по фигурному катанию, олимпийский призер Михаил Шайдоров. Тогда, после широкого общественного резонанса, Минспорта оперативно решило проблему в ручном режиме.

Спортивные аналитики отмечают: несмотря на громкие заявления чиновников о реформировании отрасли и фокусе на приоритетных видах спорта, механизмы грантовой поддержки через «Спорт Қоры» остаются непрозрачными даже для звезд первой величины. Шахматы, принесшие Казахстану огромный международный престиж за последние годы, парадоксальным образом остаются на «голодном пайке».

Что ждет казахстанские шахматы дальше?

Впереди у Бибисары Асаубаевой серия важнейших международных стартов и масштабная подготовительная работа. Обращение напрямую к Президенту — это крик о помощи и крайняя мера, на которую идут спортсмены, когда профильное министерство демонстрирует глухоту.

Пока Минспорта воздерживается от официальных комментариев, но, учитывая опыт дела Шайдорова, реакция Акорды и последующие кадровые выводы в ведомстве могут последовать в самое ближайшее время. Обнаженным остается главный вопрос: почему для получения законных выплат казахстанские чемпионы должны обращаться лично к главе государства?