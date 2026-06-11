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10.06.2026, 19:01

Минспорта призвал казахстанских спортсменов прекратить «считать деньги»

Новости Казахстана 0 1 220

В Министерстве туризма и спорта Казахстана обеспокоены тем, что отечественные атлеты стали слишком часто публично обсуждать свои гонорары в соцсетях. Замглавы ведомства Серик Жарасбаев призвал спортсменов сместить фокус с материальных благ на защиту чести страны, напомнив о недоумении спонсоров и зарубежной аудитории, сообщает Lada.kz. 

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

10 июня 2026 года в ходе брифинга заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев обратился к казахстанским спортсменам с критикой их возросшего внимания к вопросам финансирования. По словам чиновника, в последнее время в информационном поле темы патриотизма и престижа государства начали необоснованно отходить на второй план.

Жарасбаев обратил внимание на то, что после крупных побед атлетов буквально «засыпают» подарками и премиями как от государства, так и от частных меценатов. Однако эта щедрость быстро забывается, а в социальных сетях разгораются новые дискуссии о нехватке средств.

«Это вызывает обеспокоенность у спонсоров и меценатов, которые выделяют личные деньги. Спортсмен в первую очередь призван защищать честь своей страны и поднимать ее флаг», — подчеркнул вице-министр.

Он также добавил, что уполномоченный орган, спортивные федерации и подведомственные организации полностью закрывают все базовые потребности атлетов для успешной подготовки к международным стартам.

"Призываю всех спортсменов - в первую очередь вы спортсмены - защищаете честь страны и не менеджеры, которые начинают считать деньги - сколько кто получает и откуда идет финансирование. Для этого есть огромные структуры, для этого есть менеджеры, коммуникации которые должны быть. Давайте работать в таком конструктивном диалоге", - резюмировал он.

Публичное недовольство Минспорта возникло не на пустом месте. В последние годы в спортивном сообществе Казахстана регулярно вспыхивают кулуарные и открытые споры вокруг распределения бюджетов и премиальных.

Стоит отметить, что Казахстан исторически входит в топ стран с самыми высокими государственными призовыми за олимпийские медали (например, $250 000 за «золото»). Однако помимо официальных выплат, успешные атлеты традиционно получают квартиры, внедорожники и солидные чеки от региональных властей и бизнесменов.

Проблема заключается в том, что в эпоху развития персональных брендов многие спортсмены и их личные менеджеры начали открыто жаловаться на условия содержания, задержки выплат или «несправедливое» распределение спонсорских средств. Подобные споры, выходящие в TikTok и Instagram, бьют по имиджу всей спортивной вертикали страны.

Выход за пределы РК и новые правила коммуникации

В профильном ведомстве подчеркивают, что внутренние финансовые разборки давно перестали быть сугубо локальным делом. Скандалы активно подхватываются и обсуждаются в соседних государствах, что вызывает там «недопонимание» и вредит международному имиджу Казахстана.

Серик Жарасбаев напомнил, что спорт — это уникальная сфера, где госсимволика поднимается наравне с визитами глав государств, и разменивать этот статус на меркантильные интересы недопустимо.

Ведомство призвало менеджеров атлетов прекратить публичный подсчет денег и перевести все претензии в русло конструктивного, закрытого диалога. Министерство декларирует полную открытость к обсуждению проблем, но исключительно за столом переговоров, а не в комментариях соцсетей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Ааа вот как запели сразу....не надо сор из избы выносить...Чиновники зажравшиеся. Спортсмен ставит на кон жизнь и здоровье. Профессиональный спорт вредит здоровью, к концу жизни у спортсменов здоровье очень сильно сдает, а чиновник что?! Он просто уходит на другую должность в другое министерство с наворовонными деньгами налогоплательщиков. Если вы так трясетесь за имидж страны на международной арене, то спортсменам надо платить, как на международном уровне!
10.06.2026, 19:17
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