Любовь уходит, цены остаются: почему казахстанцы массово отказываются вступать в брак

В Казахстане наметился отчетливый тренд на снижение количества официальных браков на фоне растущего числа разводов. По итогам первого квартала 2026 года в стране было зарегистрировано всего 21,6 тысячи новых союзов, тогда как количество расторгнутых браков достигло 11,2 тысячи, сообщает Lada.kz.

Фото: astanatv.kz

Аналитики Finprom.kz отмечают, что динамика падения интереса к официальным союзам наблюдается как в мегаполисах, так и в регионах. Традиционно основная часть брачной и бракоразводной активности приходится на городскую местность. В первом квартале текущего года в городах расписались 14,5 тысячи пар, в то время как в сельской местности — всего 7,1 тысячи.

Однако именно сельские регионы показали наиболее резкое падение: за год количество новых браков в селах рухнуло сразу на 8,8%, тогда как в городах снижение составило более умеренные 1,4%.

В абсолютном выражении лидерами по общей массе заключенных браков и оформленных разводов остаются Астана, Алматы и Карагандинская область.

География браков и разводов: региональный разрез

Если рассматривать относительные показатели (коэффициенты в расчете на 1000 человек населения), картина выглядит следующим образом:

Топ регионов по коэффициенту браков:

Астана — 4,95 (на 1 тыс. человек)

Алматинская область — 4,73

Восточно-Казахстанская область (ВКО) — 4,64

Реже всего официально оформляют отношения жители Западного Казахстана. Самый низкий коэффициент брачности зафиксирован в ЗКО (3,28), Кызылординской (3,56) и Актюбинской (3,81) областях.

Топ регионов по коэффициенту разводов:

Костанайская область — 3,25 (на 1 тыс. человек)

Улытауская область — 3,07

Карагандинская область — 3,04

Самые крепкие брачные узы, судя по статистике, демонстрируют южные регионы. Наименьшее число расставаний зарегистрировано в Туркестанской области (1,09), Алматинской области (1,55) и Шымкенте (1,67).

Почему в Казахстане меняется отношение к браку?

Тенденция к снижению числа официальных браков в Казахстане — это не кратковременный сбой, а долгосрочный демографический тренд последних нескольких лет, который эксперты связывают со следующими факторами:

Экономическое давление: Рост стоимости жизни, инфляция и высокие ставки по ипотечным кредитам заставляют молодых казахстанцев откладывать создание семьи на более поздний срок. Свадьба и последующее обустройство быта становятся серьезной финансовой нагрузкой.

Увеличение возраста вступления в первый брак: Если в начале 2000-х средний возраст вступления в брак для мужчин составлял 24–25 лет, а для женщин — 22–23 года, то к 2026 году этот показатель сместился к 28–30 годам для мужчин и 25–27 годам для женщин . Молодежь сначала стремится получить образование, построить карьеру и закрыть базовые финансовые потребности.

Популярность гражданского брака (сожительства): Казахстанское общество становится более либеральным в вопросах совместного проживания. Многие пары годами живут вместе без штампа в паспорте, не видя в юридической регистрации практической необходимости.

Упрощение процедуры развода: Перевод многих государственных услуг в цифровой формат (через портал eGov.kz) и изменение общественного восприятия разводов (снижение уровня стигматизации расставшихся пар) также стимулируют рост официальной статистики расторжения браков. Люди охотнее юридически фиксируют распад союза, который фактически перестал существовать.

Специалисты Бюро национальной статистики РК констатируют: семейно-брачные отношения в стране трансформируются. Растущий разрыв между брачностью и разводимостью в ближайшие годы может оказать серьезное влияние на общую демографическую ситуацию и рождаемость в республике.