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11.06.2026, 07:00

Новые вагоны Stadler не допустили к перевозке пассажиров в Казахстане: в КТЖ прервали молчание

Новости Казахстана 0 1 085

Национальный перевозчик Казахстана отказался выводить на рельсы новые европейские поезда до полного устранения технических дефектов, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба КТЖ/Stadler
Фото: пресс-служба КТЖ/Stadler

Принцип жесткого контроля: позиция нацперевозчика

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) выступили с официальным заявлением, проясняющим задержку ввода в эксплуатацию долгожданных швейцарских вагонов компании Stadler. В пресс-службе подчеркнули, что безусловным приоритетом для компании остается безопасность пассажиров, поэтому никаких компромиссов по качеству состава допущено не будет.

По данным перевозчика, в ходе комплексных предэксплуатационных тестов были зафиксированы критические отклонения от установленных технических регламентов. Позиция КТЖ в данном вопросе бескомпромиссна: ни один вагон не будет допущен к перевозкам, пока завод-изготовитель полностью не ликвидирует замечания.

"В своем заявлении компания Stadler подтвердила, что в декабре 2025 года в ходе испытаний были выявлены отдельные несоответствия. Национальный перевозчик подтверждает данный факт.

В рамках программы испытаний и контроля были выявлены несоответствия установленным техническим требованиям. Последующие проверки подтвердили необходимость их устранения и дополнительного подтверждения соответствия вагонов установленным стандартам безопасности и качества", - сообщили в КТЖ.

В чем истинная причина задержки?

Масштабный контракт между КТЖ и Stadler Rail был подписан в конце 2022 года. Его общая стоимость, включая техобслуживание до 2040 года, составляет внушительные 2,3 миллиарда евро (около 730 млрд тенге только на производство 557 пассажирских вагонов на базе столичного завода «Тулпар»).

Проблемы начались в декабре 2025 года. Как ранее пояснял министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, главная загвоздка кроется в конфликте стандартов. Швейцарские узлы и агрегаты проектировались по европейским лекалам, которые столкнулись со строгими техническими и климатическими регламентами ЕАЭС и Казахстана (включая адаптацию к экстремальным температурам от -50°C до +50°C и особенности ширины колеи). Обнаруженные в ходе зимних испытаний дефекты вынудили КТЖ заморозить процесс приемки. Сроки запуска вагонов сдвигались уже несколько раз: с конца 2025 года на весну, а затем на лето 2026 года.

Хронология ИИ-приемки и поставок Stadler в РК:
2022 г. ──> Подписание контракта на 2,3 млрд евро (557 вагонов)
Декабрь 2025 г. ──> Зимние тесты: Выявление технических дефектов и несоответствий
Весна 2026 г. ──> Перенос сроков, Минтранс подтверждает задержку сертификации
Июнь 2026 г. ──> КТЖ заявляет о продолжении доработок; точные даты запуска не названы

Технические ожидания: какими будут поезда после доработки

Несмотря на задержки, КТЖ заявляет о продолжении «конструктивного диалога» со швейцарской стороной. Как только Stadler завершит адаптацию систем под казахстанские стандарты, пассажирам обещают принципиально новый уровень комфорта.

Ключевые фишки новых вагонов Stadler:

  • Два современных биотуалета на вагон;

  • Пеленальные столики и детские кресла;

  • Полноценные мультимедийные системы и постепенное внедрение беспроводного Wi-Fi;

  • Современные системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

На каких маршрутах появятся евро-вагоны?

После того как швейцарские инженеры проведут работу над ошибками, а КТЖ подпишет акты приемки, обновленные составы будут распределены по ключевым внутренним маршрутам страны.

Приоритетная карта направлений (по планам КТЖ):

  1. №3/4 «Астана – Алматы»

  2. №353/354 «Астана – Семей»

  3. №85/86 «Астана – Шымкент»

  4. №47/48 «Астана – Атырау»

Точные даты полноценного запуска Минтранс и КТЖ пока назвать затрудняются, аргументируя это тем, что «техническое решение общего характера» все еще находится в стадии доработки на заводе.

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