Не в кредит, а безвозвратно: как казахстанцам получить 1,73 млн тенге от Минтруда уже с 24 июня

В Казахстане стартует первый в 2026 году поток приема заявок на получение безвозмездных государственных грантов для открытия бизнеса. Социально уязвимые слои населения смогут получить по 1,73 млн тенге (400 МРП) на реализацию своих стартап-идей через онлайн-портал Business.enbek.kz уже с 24 июня, сообщает Lada.kz.
Министерство труда и социальной защиты населения РК официально объявило сроки проведения конкурса. Окно для подачи электронных заявлений откроется 24 июня и закроется 8 июля 2026 года включительно.
В рамках текущего, первого в этом году потока государство планирует распределить 3764 гранта. География программы охватывает практически всю республику, однако ведомство сделало важное исключение: в данном туре не принимают участия Актюбинская и Кызылординская области (для них графики будут скорректированы отдельно). Всего же в течение 2026 года Минтруда намерено выдать социально уязвимым гражданам около 9 тысяч таких грантов.
Важно помнить: Данная мера поддержки является единовременной. Гражданин может получить безвозвратное финансирование от государства строго один раз в жизни.
Финансирование выделяется адресно и направлено на стимулирование деловой активности среди тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Претендовать на одобрение комиссии могут две базовые группы:
Официально зарегистрированные безработные.
Начинающие индивидуальные предприниматели (ИП), чье свидетельство о госрегистрации оформлено менее одного года назад.
При этом соискатель обязан относиться к одной из следующих социальных категорий:
Лица с инвалидностью (всех групп, имеющие допуск к труду);
Этнические переселенцы со статусом «кандас»;
Межрегиональные переселенцы (переехавшие в трудодефицитные регионы);
Получатели адресной социальной помощи (АСП);
Многодетные семьи (многодетные родители, получающие пособие, или их супруги);
Родители (или их супруги), воспитывающие ребенка с инвалидностью;
Граждане, получающие государственное пособие по потере кормильца.
Процесс полностью цифровизирован, что исключает человеческий фактор на этапе подачи.
Сертификация: Убедитесь, что у вас есть действующий сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Срок его выдачи не должен превышать три года на момент подачи заявки.
Регистрация: Зайдите на портал Business.enbek.kz и пройдите авторизацию.
Заполнение данных: Заполните интерактивную форму заявления и прикрепите детально проработанный бизнес-план.
Подписание: Заверьте отправку пакета документов с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Далее заявки отправляются на рассмотрение специальных конкурсных комиссий. Эксперты будут оценивать жизнеспособность бизнес-модели, ее финансовую окупаемость, экономическую оправданность и, что немаловажно, потенциал создания новых рабочих мест в регионе.
Поскольку деньги выделяются из госбюджета, за каждый тиын придется строго отчитываться.
Этой информации нет в официальном пресс-релизе, но она критически важна для будущих предпринимателей:
Получить деньги и закрыть ИП не получится. Специфика грантов от Минтруда РК заключается в том, что центры трудовой мобильности совместно с фискальными органами будут вести жесткий мониторинг целевого использования в течение первых 12 месяцев. Вам придется предоставлять чеки, акты приема-передачи, договоры купли-продажи оборудования и фотоотчеты. Если комиссия обнаружит, что вместо швейной машинки или теплицы деньги ушли на закрытие старого кредита или покупку личного авто, государство потребует вернуть всю сумму (1 730 000 тенге) в судебном порядке.
Многие претенденты отсеиваются еще на этапе проверки сертификатов «Бастау Бизнес». Обратите внимание: если вы проходили курсы в 2022 году или ранее, ваш сертификат аннулирован по сроку давности. Проверьте дату выдачи в личном кабинете на платформе Skills Enbek заранее.
Сам по себе грант не облагается подоходным налогом, так как является мерой государственной поддержки. Однако, как только ваше ИП начнет функционировать и показывать обороты по целевому назначению, вам необходимо будет выбрать режим налогообложения (оптимально для новичков — упрощенная декларация под 3% или специальный режим с использованием мобильного приложения) и своевременно сдавать налоговую отчетность (форма 910.00).
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