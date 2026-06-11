Не в кредит, а безвозвратно: как казахстанцам получить 1,73 млн тенге от Минтруда уже с 24 июня

В Казахстане стартует первый в 2026 году поток приема заявок на получение безвозмездных государственных грантов для открытия бизнеса. Социально уязвимые слои населения смогут получить по 1,73 млн тенге (400 МРП) на реализацию своих стартап-идей через онлайн-портал Business.enbek.kz уже с 24 июня, сообщает Lada.kz.

Фото: kazpravda.kz

Старт первого потока: ключевые даты и квоты

Министерство труда и социальной защиты населения РК официально объявило сроки проведения конкурса. Окно для подачи электронных заявлений откроется 24 июня и закроется 8 июля 2026 года включительно.

В рамках текущего, первого в этом году потока государство планирует распределить 3764 гранта. География программы охватывает практически всю республику, однако ведомство сделало важное исключение: в данном туре не принимают участия Актюбинская и Кызылординская области (для них графики будут скорректированы отдельно). Всего же в течение 2026 года Минтруда намерено выдать социально уязвимым гражданам около 9 тысяч таких грантов.

Важно помнить: Данная мера поддержки является единовременной. Гражданин может получить безвозвратное финансирование от государства строго один раз в жизни.

Кто может претендовать на 1,73 млн тенге?

Финансирование выделяется адресно и направлено на стимулирование деловой активности среди тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Претендовать на одобрение комиссии могут две базовые группы:

Официально зарегистрированные безработные. Начинающие индивидуальные предприниматели (ИП), чье свидетельство о госрегистрации оформлено менее одного года назад.

При этом соискатель обязан относиться к одной из следующих социальных категорий:

Лица с инвалидностью (всех групп, имеющие допуск к труду);

Этнические переселенцы со статусом «кандас»;

Межрегиональные переселенцы (переехавшие в трудодефицитные регионы);

Получатели адресной социальной помощи (АСП);

Многодетные семьи (многодетные родители, получающие пособие, или их супруги);

Родители (или их супруги), воспитывающие ребенка с инвалидностью;

Граждане, получающие государственное пособие по потере кормильца.

Пошаговый алгоритм: как правильно подать заявку

Процесс полностью цифровизирован, что исключает человеческий фактор на этапе подачи.

Сертификация: Убедитесь, что у вас есть действующий сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Срок его выдачи не должен превышать три года на момент подачи заявки. Регистрация: Зайдите на портал Business.enbek.kz и пройдите авторизацию. Заполнение данных: Заполните интерактивную форму заявления и прикрепите детально проработанный бизнес-план. Подписание: Заверьте отправку пакета документов с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Далее заявки отправляются на рассмотрение специальных конкурсных комиссий. Эксперты будут оценивать жизнеспособность бизнес-модели, ее финансовую окупаемость, экономическую оправданность и, что немаловажно, потенциал создания новых рабочих мест в регионе.

На что можно и на что нельзя тратить госсредства

Поскольку деньги выделяются из госбюджета, за каждый тиын придется строго отчитываться.

Разрешенные статьи расходов Строгие табу (целевое нарушение) Покупка инвентаря и орудий труда Потребительские нужды и личные расходы Технологическое и производственное оборудование Погашение кредитов, микрозаймов, долгов Покупка скота, птицы, животных для сельского хозяйства Покупка или строительство жилой недвижимости Семена, рассада, саженцы, кустарники Приобретение земельных участков Оплата аренды коммерческих помещений для бизнеса Покупка инвалюты, ценных бумаг, криптоактивов Производство подакцизных товаров (алкоголь, сигареты и т.д.)

Чего ждать получателям грантов?

Этой информации нет в официальном пресс-релизе, но она критически важна для будущих предпринимателей:

1. Тотальный мониторинг в течение года

Получить деньги и закрыть ИП не получится. Специфика грантов от Минтруда РК заключается в том, что центры трудовой мобильности совместно с фискальными органами будут вести жесткий мониторинг целевого использования в течение первых 12 месяцев. Вам придется предоставлять чеки, акты приема-передачи, договоры купли-продажи оборудования и фотоотчеты. Если комиссия обнаружит, что вместо швейной машинки или теплицы деньги ушли на закрытие старого кредита или покупку личного авто, государство потребует вернуть всю сумму (1 730 000 тенге) в судебном порядке.

2. Подводные камни «Бастау Бизнес»

Многие претенденты отсеиваются еще на этапе проверки сертификатов «Бастау Бизнес». Обратите внимание: если вы проходили курсы в 2022 году или ранее, ваш сертификат аннулирован по сроку давности. Проверьте дату выдачи в личном кабинете на платформе Skills Enbek заранее.

3. Нюансы налогообложения

Сам по себе грант не облагается подоходным налогом, так как является мерой государственной поддержки. Однако, как только ваше ИП начнет функционировать и показывать обороты по целевому назначению, вам необходимо будет выбрать режим налогообложения (оптимально для новичков — упрощенная декларация под 3% или специальный режим с использованием мобильного приложения) и своевременно сдавать налоговую отчетность (форма 910.00).