Банковский гигант из ОАЭ официально заходит в Казахстан

Банковский сектор Казахстана пополнился крупным международным игроком из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Официальное одобрение регулятора

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) официально санкционировало выход на отечественный рынок Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB). Зарубежный финансовый институт получил разрешение на создание дочерней структуры с одновременным приобретением статуса банковского холдинга. Новое юридическое лицо — АО «Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)» — уже прошло официальную процедуру регистрации в органах юстиции республики.

По заявлению регулятора, появление столь сильного зарубежного игрока должно заметно оживить внутренний рынок. В АРРФР ожидают усиления здоровой конкуренции среди фининститутов, диверсификации продуктовой линейки для корпоративного и розничного секторов, а также мощного притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

Ставка на халяльные финансы: запуск «исламского окна»

Одной из главных стратегических особенностей нового банка станет активное развитие исламского банкинга. Реализовывать эти продукты планируется через специальный механизм «исламского окна».

Что это значит: Внедрение модели «исламского окна» (Islamic window) позволит традиционному банку оказывать услуги, полностью соответствующие принципам шариата, в рамках обособленного подразделения. Для казахстанского бизнеса и населения это откроет доступ к альтернативным инвестиционным инструментам, таким как мурабаха, иджара или сукук.

Стоит отметить, что на текущий момент в Казахстане уже сформирована экосистема из 23 банков второго уровня, практически половина из которых (10 институтов) являются дочерними иностранными организациями. Примечательно, что в их числе уже значится «Исламский Банк "ADCB"», также являющийся структурой эмиратской группы.

Кто стоит за новым банком и почему это важно для РК

Чтобы оценить масштаб события, важно взглянуть на структуру собственности и бэкграунд материнской компании:

Государственный масштаб: Мажоритарным владельцем ADCB выступает правительственный суверенный фонд Mubadala Investment Company. По сути, за новым казахстанским банком стоят прямые инвестиционные интересы правительства Абу-Даби.

Финансовая прочность: Банк обладает высочайшей степенью надежности, подтвержденной международными рейтингами на уровне «A+» от агентств S&P и Fitch. В самих Эмиратах группа уверенно удерживает третью строчку по объему активов среди более чем полусотни конкурирующих финучреждений.

Почему ОАЭ расширяют присутствие в РК именно сейчас? Выход ADCB в полноформатном банковском статусе — это не просто расширение бизнеса, а часть большой геоэкономической стратегии ОАЭ по закреплению в Центральной Азии. Казахстан рассматривается Эмиратами как ключевой торгово-логистический хаб на стыке Китая и Европы.

Появление полноценной «дочки» со стопроцентным государственным капиталом Абу-Даби существенно упростит финансирование крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые ближневосточные инвесторы планируют реализовывать в Казахстане в ближайшие годы. Кроме того, это создаст серьезную конкуренцию уже действующим в стране исламским фининститутам и заставит местных игроков пересматривать свои тарифные сетки для крупного бизнеса.