18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.59
564.37
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.06.2026, 10:04

Банковский гигант из ОАЭ официально заходит в Казахстан

Новости Казахстана 0 1 069

Банковский сектор Казахстана пополнился крупным международным игроком из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Официальное одобрение регулятора

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) официально санкционировало выход на отечественный рынок Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB). Зарубежный финансовый институт получил разрешение на создание дочерней структуры с одновременным приобретением статуса банковского холдинга. Новое юридическое лицо — АО «Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)» — уже прошло официальную процедуру регистрации в органах юстиции республики.

По заявлению регулятора, появление столь сильного зарубежного игрока должно заметно оживить внутренний рынок. В АРРФР ожидают усиления здоровой конкуренции среди фининститутов, диверсификации продуктовой линейки для корпоративного и розничного секторов, а также мощного притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

Ставка на халяльные финансы: запуск «исламского окна»

Одной из главных стратегических особенностей нового банка станет активное развитие исламского банкинга. Реализовывать эти продукты планируется через специальный механизм «исламского окна».

Что это значит: Внедрение модели «исламского окна» (Islamic window) позволит традиционному банку оказывать услуги, полностью соответствующие принципам шариата, в рамках обособленного подразделения. Для казахстанского бизнеса и населения это откроет доступ к альтернативным инвестиционным инструментам, таким как мурабаха, иджара или сукук.

Стоит отметить, что на текущий момент в Казахстане уже сформирована экосистема из 23 банков второго уровня, практически половина из которых (10 институтов) являются дочерними иностранными организациями. Примечательно, что в их числе уже значится «Исламский Банк "ADCB"», также являющийся структурой эмиратской группы.

Кто стоит за новым банком и почему это важно для РК

Чтобы оценить масштаб события, важно взглянуть на структуру собственности и бэкграунд материнской компании:

  • Государственный масштаб: Мажоритарным владельцем ADCB выступает правительственный суверенный фонд Mubadala Investment Company. По сути, за новым казахстанским банком стоят прямые инвестиционные интересы правительства Абу-Даби.

  • Финансовая прочность: Банк обладает высочайшей степенью надежности, подтвержденной международными рейтингами на уровне «A+» от агентств S&P и Fitch. В самих Эмиратах группа уверенно удерживает третью строчку по объему активов среди более чем полусотни конкурирующих финучреждений.

Почему ОАЭ расширяют присутствие в РК именно сейчас? Выход ADCB в полноформатном банковском статусе — это не просто расширение бизнеса, а часть большой геоэкономической стратегии ОАЭ по закреплению в Центральной Азии. Казахстан рассматривается Эмиратами как ключевой торгово-логистический хаб на стыке Китая и Европы.

Появление полноценной «дочки» со стопроцентным государственным капиталом Абу-Даби существенно упростит финансирование крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые ближневосточные инвесторы планируют реализовывать в Казахстане в ближайшие годы. Кроме того, это создаст серьезную конкуренцию уже действующим в стране исламским фининститутам и заставит местных игроков пересматривать свои тарифные сетки для крупного бизнеса.

2
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь