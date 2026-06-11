Казахстанских водителей предупредили: за эти 5 нарушений вы точно останетесь без колес

Отправка машины на штрафстоянку — одна из самых жестких мер административного воздействия на водителей в Казахстане. Ло ложному убеждению многих, лишиться колес можно за любое серьезное нарушение, однако КоАП РК строго регламентирует этот процесс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

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Сотрудники дорожной полиции имеют право принудительно эвакуировать транспортное средство только в четко прописанных случаях. Разбираемся, за какие проступки автовладельцам грозит временная потеря машины и во сколько обойдутся штрафы в 2026 году.

1. Проблемы с регистрацией и «невидимые» номера

Чаще всего на специализированную стоянку отправляются автомобили, владельцы которых проигнорировали требования к документам и обязательной идентификации авто.

По закону машина окажется под замком, если:

У водителя отсутствует обязательный страховой полис ОГПО.

На транспортном средстве установлены подложные госномера.

Водитель передвигается вообще без номерных знаков.

На номерах установлены шторки, наклейки или материалы, мешающие камерам «Сергек» распознать символы.

Стоит помнить, что с 1 января 2026 года в Казахстане вырос размер Месячного расчетного показателя (1 МРП теперь составляет 4 325 тенге), что автоматически подняло все штрафы на 10%. Кроме того, контроль ужесточился: автоматизированные системы на платных дорогах и городские нейросети теперь вычисляют «скрытые» номера в потоке за секунды. Только за первое полугодие было выявлено около двух тысяч таких фактов. Важный нюанс: просроченный техосмотр дает право полиции запретить эксплуатацию (снять номера), но на штрафстоянку за это увозить не имеют права.

2. Ошибки парковки: эвакуация за 15 минут

Неправильная стоянка — вторая по популярности причина вызова эвакуатора, особенно в мегаполисах вроде Алматы и Астаны.

Транспортное средство гарантированно принудительно эвакуируют в двух случаях:

Создание затора: Машина припаркована так, что мешает проезду других участников движения или пешеходов, а самого водителя нет на месте, чтобы оперативно исправить ситуацию. Места для лиц с инвалидностью: Незаконная парковка на специально размеченной зоне.

Согласно обновленным Правилам дорожного движения (ПДД), в Казахстане расширили зоны жесткого запрета на остановку: теперь нельзя парковаться ближе 30 метров от перекрестков и ближе 15 метров от остановок общественного транспорта. Нарушение этих правил в случае создания помех теперь влечет штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге) плюс расходы на эвакуатор.

3. Пьяное вождение и отказ от тестов

Управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения — грубейшее нарушение, не терпящее компромиссов. Автомобиль задерживается немедленно и отправляется на спецстоянку до тех пор, пока суд не вынесет процессуальное решение (а это, как правило, лишение прав на 7 лет и административный арест на 15 суток).

Аналогичные последствия ждут тех, кто решает поспорить с полицией и отказывается ехать на медицинское освидетельствование.

Судебная практика: Попытка скрыть опьянение отказом от анализов только усугубляет положение водителя. Суды Казахстана всё чаще применяют максимальные санкции. Например, недавний прецедент в Павлодаре показал, что за отказ пройти алкотестер водителя лишили права управления на 8 лет вместо стандартных семи.

4. Езда без прав и аннулированные документы

Машину заберут на штрафстоянку, если за рулем находится человек, не имеющий законных оснований управлять ею. Сюда относятся две категории:

Лица, которые в принципе никогда не получали водительское удостоверение.

Водители, которых ранее уже лишил прав суд, но они все равно сели за руль.

В 2026 году за управление авто без прав (если человек их не получал) грозит штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге). Если же за руль сел «лишенник», наказание возрастает до 50 МРП (216 250 тенге) либо ареста на 10 суток, а машина отправляется под охрану государства до уплаты всех взысканий.

5. Коммерческий транспорт и «экологический» надзор

Особые требования предъявляются к перевозчикам. Автобусы, грузовые фуры и такси могут быть принудительно заблокированы на спецстоянке, если инспекторы выявят:

Нарушение правил безопасной перевозки пассажиров или опасных грузов.

Техническую неисправность, которая создает прямую угрозу жизни людей на дороге.

Кроме того, в Казахстане активизировался экологический контроль. С 2026 года значительно усилены штрафы за создание стихийных свалок и незаконный вывоз мусора грузовым транспортом (штраф для физлиц доходит до 100 МРП — 432 500 тенге). Автомобили нарушителей в сфере природоохранного и лесного законодательства также подлежат немедленному задержанию.

Инновации на службе полиции: как находят нарушителей в 2026 году

Внедрение умных технологий изменило механику выявления нарушителей. Теперь патрульным не обязательно дежурить на перекрестках. С марта 2026 года к мониторингу трасс республиканского и городского значения активно подключили полицейские дроны и дорожные камеры с ИИ.

Квадрокоптеры фиксируют брошенные в неположенных местах машины, перекрытие полос общественного транспорта, а алгоритмы мгновенно сверяют госномер с базой данных ЕГРТС на предмет наличия действующей страховки и отсутствия судебных арестов на имущество. Если система выдает критическую ошибку, на место незамедлительно направляется ближайший эвакуатор.