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11.06.2026, 10:19

Казахстанских водителей предупредили: за эти 5 нарушений вы точно останетесь без колес

Новости Казахстана 0 1 244

Отправка машины на штрафстоянку — одна из самых жестких мер административного воздействия на водителей в Казахстане. Ло ложному убеждению многих, лишиться колес можно за любое серьезное нарушение, однако КоАП РК строго регламентирует этот процесс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сотрудники дорожной полиции имеют право принудительно эвакуировать транспортное средство только в четко прописанных случаях. Разбираемся, за какие проступки автовладельцам грозит временная потеря машины и во сколько обойдутся штрафы в 2026 году.

1. Проблемы с регистрацией и «невидимые» номера

Чаще всего на специализированную стоянку отправляются автомобили, владельцы которых проигнорировали требования к документам и обязательной идентификации авто.

По закону машина окажется под замком, если:

  • У водителя отсутствует обязательный страховой полис ОГПО.

  • На транспортном средстве установлены подложные госномера.

  • Водитель передвигается вообще без номерных знаков.

  • На номерах установлены шторки, наклейки или материалы, мешающие камерам «Сергек» распознать символы.

Стоит помнить, что с 1 января 2026 года в Казахстане вырос размер Месячного расчетного показателя (1 МРП теперь составляет 4 325 тенге), что автоматически подняло все штрафы на 10%. Кроме того, контроль ужесточился: автоматизированные системы на платных дорогах и городские нейросети теперь вычисляют «скрытые» номера в потоке за секунды. Только за первое полугодие было выявлено около двух тысяч таких фактов.

Важный нюанс: просроченный техосмотр дает право полиции запретить эксплуатацию (снять номера), но на штрафстоянку за это увозить не имеют права.

2. Ошибки парковки: эвакуация за 15 минут

Неправильная стоянка — вторая по популярности причина вызова эвакуатора, особенно в мегаполисах вроде Алматы и Астаны.

Транспортное средство гарантированно принудительно эвакуируют в двух случаях:

  1. Создание затора: Машина припаркована так, что мешает проезду других участников движения или пешеходов, а самого водителя нет на месте, чтобы оперативно исправить ситуацию.

  2. Места для лиц с инвалидностью: Незаконная парковка на специально размеченной зоне.

Согласно обновленным Правилам дорожного движения (ПДД), в Казахстане расширили зоны жесткого запрета на остановку: теперь нельзя парковаться ближе 30 метров от перекрестков и ближе 15 метров от остановок общественного транспорта. Нарушение этих правил в случае создания помех теперь влечет штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге) плюс расходы на эвакуатор.

3. Пьяное вождение и отказ от тестов

Управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения — грубейшее нарушение, не терпящее компромиссов. Автомобиль задерживается немедленно и отправляется на спецстоянку до тех пор, пока суд не вынесет процессуальное решение (а это, как правило, лишение прав на 7 лет и административный арест на 15 суток).

Аналогичные последствия ждут тех, кто решает поспорить с полицией и отказывается ехать на медицинское освидетельствование.

Судебная практика: Попытка скрыть опьянение отказом от анализов только усугубляет положение водителя. Суды Казахстана всё чаще применяют максимальные санкции. Например, недавний прецедент в Павлодаре показал, что за отказ пройти алкотестер водителя лишили права управления на 8 лет вместо стандартных семи.

4. Езда без прав и аннулированные документы

Машину заберут на штрафстоянку, если за рулем находится человек, не имеющий законных оснований управлять ею. Сюда относятся две категории:

  • Лица, которые в принципе никогда не получали водительское удостоверение.

  • Водители, которых ранее уже лишил прав суд, но они все равно сели за руль.

В 2026 году за управление авто без прав (если человек их не получал) грозит штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге). Если же за руль сел «лишенник», наказание возрастает до 50 МРП (216 250 тенге) либо ареста на 10 суток, а машина отправляется под охрану государства до уплаты всех взысканий.

5. Коммерческий транспорт и «экологический» надзор

Особые требования предъявляются к перевозчикам. Автобусы, грузовые фуры и такси могут быть принудительно заблокированы на спецстоянке, если инспекторы выявят:

  • Нарушение правил безопасной перевозки пассажиров или опасных грузов.

  • Техническую неисправность, которая создает прямую угрозу жизни людей на дороге.

Кроме того, в Казахстане активизировался экологический контроль. С 2026 года значительно усилены штрафы за создание стихийных свалок и незаконный вывоз мусора грузовым транспортом (штраф для физлиц доходит до 100 МРП — 432 500 тенге). Автомобили нарушителей в сфере природоохранного и лесного законодательства также подлежат немедленному задержанию.

Инновации на службе полиции: как находят нарушителей в 2026 году

Внедрение умных технологий изменило механику выявления нарушителей. Теперь патрульным не обязательно дежурить на перекрестках. С марта 2026 года к мониторингу трасс республиканского и городского значения активно подключили полицейские дроны и дорожные камеры с ИИ.

Квадрокоптеры фиксируют брошенные в неположенных местах машины, перекрытие полос общественного транспорта, а алгоритмы мгновенно сверяют госномер с базой данных ЕГРТС на предмет наличия действующей страховки и отсутствия судебных арестов на имущество. Если система выдает критическую ошибку, на место незамедлительно направляется ближайший эвакуатор.

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