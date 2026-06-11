«Казахмыс» отверг любые связи с фосфорным заводом в Жамбылской области

В ТОО «Корпорация Казахмыс» опровергли информацию о причастности к деятельности ТОО «НДФЗ», где после масштабного антинаркотического рейда полиции вспыхнули протесты рабочих, сообщает Lada.kz.

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Официальная позиция медного гиганта

Крупнейший горнорудный холдинг Казахстана оперативно отреагировал на слухи, циркулирующие в информационном поле. Пресс-служба компании выступила с жестким заявлением, подчеркнув, что «Фосфорный завод» в Таразе (Жамбылский филиал ТОО «НДФЗ») никогда не входил и не входит в структуру Группы «Казахмыс».

«Корпорация не имеет отношения к деятельности предприятия, его управлению, кадровым решениям и любым событиям, связанным с работниками завода», — официально резюмировали в компании.

Представители холдинга призвали СМИ и блогеров опираться только на проверенные факты и заявили, что любые попытки связать имя корпорации со скандальным объектом не соответствуют действительности.

Контекст: что произошло на Новоджамбылском фосфорном заводе (НДФЗ)

Информационный шлейф потянулся к «Казахмысу» на фоне громкого ЧП в Таразе. На территории завода силовики провели масштабную спецоперацию в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» (ежегодная спецоперация по борьбе с наркобизнесом).