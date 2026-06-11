Индексация окладов, рост МЗП и льготы по ипотеке: как изменятся доходы казахстанцев

Правительство Казахстана утвердило масштабный План по повышению доходов населения на 2026–2029 годы, который предусматривает регулярную индексацию окладов, жесткие требования к бизнесу, получающему субсидии, и комплексное снижение долговой нагрузки граждан, сообщает Lada.kz.

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Прямая зависимость: Бизнес обяжут делиться госсубсидиями с работниками

Одним из ключевых нововведений обновленной программы станет внедрение принципа «встречных обязательств» для частного сектора. Как пояснил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, любая финансовая или нефинансовая поддержка со стороны государства теперь будет жестко привязана к социальным обязательствам предпринимателей.

Если предприятие получает налоговые льготы, дешевые кредиты или прямые субсидии, оно будет обязано соразмерно увеличивать заработную плату своим наемным работникам.

Ранее эксперты неоднократно критиковали систему госсубсидий в РК за то, что выделяемые триллионы тенге оседали в виде чистой прибыли владельцев крупного бизнеса, практически не влияя на благосостояние рядовых сотрудников. Новые меры призваны трансформировать государственные вливания в реальный рост покупательской способности населения.

Что касается минимальной заработной платы (МЗП), то ее новый размер на будущие периоды Кабмин сможет рассчитать и обнародовать после 1 августа 2026 года, когда будут полностью сформированы контуры республиканского бюджета и оценены его доходные возможности.

Индексация окладов и выравнивание диспропорций

Правительство также намерено устранить перекосы в оплате труда между различными секторами экономики. В планах значатся:

Регулярная индексация для госслужащих: Их должностные оклады теперь будут гарантированно пересматриваться каждые три года с учетом накопленной инфляции.

Поддержка работников монополий: Будет поэтапно увеличиваться средняя зарплата производственного персонала субъектов естественных монополий (СЕМ), где традиционно наблюдается высокая текучесть кадров из-за низких тарифных ставок.

Борьба с неравенством: Запланировано сокращение межотраслевых дифференциаций. Власти намерены уменьшить разрыв между сверхдоходами в добывающем секторе (нефтегазовая отрасль, металлургия) и оплатой труда в сервисных, инфраструктурных и бюджетных сферах через механизмы социального партнерства.

Борьба с закредитованностью и новые правила для банков

Особое внимание в среднесрочной перспективе уделено финансовому оздоровлению граждан. Из-за высоких темпов потребительского кредитования правительство совместно с Нацбанком и АРРФР разворачивает масштабную программу снижения долговой нагрузки.

Комплекс мер включает в себя:

Реструктуризацию долгов: Принудительное урегулирование просроченной задолженности казахстанцев по займам в банках второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организациях (МФО). Снижение стоимости кредитов: Полный пересмотр методики расчета предельного уровня годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) в сторону ее уменьшения. Защиту от агрессивного маркетинга: Введение жестких регуляторных требований для пресечения недобросовестных практик финансовых институтов при выдаче займов. Социальное банкротство: Максимальное упрощение и цифровизация процедуры банкротства физических лиц для наиболее уязвимых слоев населения.

Налоги и цифровизация: Возврат льгот по ипотеке и «Социальный кошелек»

В блоке налоговых реформ важным сигналом для рынка недвижимости стало намерение властей полностью восстановить налоговый вычет по ипотечным процентам к 2029 году. Это позволит работающим гражданам уменьшить сумму подоходного налога (ИПН) на величину выплат по жилищным займам, что поддержит платежеспособный спрос на жилье.

Параллельно социальная помощь полностью переходит в проактивный цифровой формат. Инструментом доставки пособий станет платформа «Социальный кошелек». Система на основе анализа данных из сотен государственных баз будет автоматически выявлять семьи, находящиеся ниже черты бедности, и назначать им целевую помощь без необходимости собирать справки и посещать госорганы.

Сдерживание цен: Дешевая логистика и товарные интервенции

Чтобы номинальный рост зарплат не «съедался» ростом цен, Кабмин запускает антиинфляционный пакет. Главный упор сделан на удешевление цепочек поставок и контроль розницы:

Льготный тариф на ж/д перевозки: Стоимость транспортировки социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по железной дороге будет директивно снижена сразу на 36%. Это должно снизить себестоимость продуктов в отдаленных регионах страны.

Жесткий контроль маржинальности: Власти усилят мониторинг соблюдения законодательного ограничения — торговая надбавка розничных сетей на СЗПТ не должна превышать 15%.

Стабилизационные фонды: Для тушения резких сезонных ценовых скачков государство продолжит использовать товарные интервенции из сформированных запасов.

Параллельно правительство готовит регуляторные стимулы для банков второго уровня (БВУ), чтобы заставить их перенаправить избыточную ликвидность из потребительского кредитования граждан в реальное финансирование отечественного бизнеса.