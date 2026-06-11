Закон уже на столе у Токаева: Сенат пошел на беспрецедентный шаг, который обнулит долги казахстанцев

Парламент Казахстана направил на подпись Главе государства закон об амнистии, который не только сократит сроки заключенным, но и впервые в истории страны полностью аннулирует часть административных штрафов, сообщает Lada.kz.
Принятый Сенатом закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК» носит характер единовременного акта гуманизма. Однако прощение коснется далеко не всех. Главный критерий для смягчения наказания — тяжесть преступления и позиция осужденного по возмещению ущерба.
От уголовной ответственности или основного наказания полностью освобождаются лица, совершившие:
Уголовные проступки;
Преступления небольшой тяжести;
Преступления средней тяжести (при условии, что ущерб государству или потерпевшим полностью возмещен, либо гражданский иск вовсе не предъявлялся).
Для тех, кто совершил более серьезные проступки, предусмотрена дифференцированная система сокращения неотбытой части наказания:
Главной сенсацией этого законопроекта стало введение административной амнистии, которой ранее никогда не было в юридической практике независимого Казахстана.
Государство приняло решение обнулить неисполненные на момент вступления закона в силу штрафы для широкого круга лиц. Под эту категорию подпадают:
Рядовые граждане Республики Казахстан;
Индивидуальные предприниматели (ИП);
Представители юридического и правового секторов: частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители (ЧСИ) и юридические консультанты.
Важная деталь: Как только закон официально вступит в силу, все открытые исполнительные производства по попавшим под амнистию штрафам будут автоматически прекращены, а аресты со счетов граждан и предпринимателей — сняты.
Принцип неотвратимости наказания за социально опасные деяния остался непоколебим. Законодатели четко очертили круг лиц, которые не могут рассчитывать на поблажки.
Преступления против личности и государства: Убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, государственная treason (измена) и пытки.
Защита детей: Лица, осужденные за любые преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Идеологические и финансовые угрозы: Терроризм, экстремизм и любые коррупционные преступления.
Особый статус: Осужденные на пожизненное лишение свободы.
В сфере адмпрактики: Штрафы за правонарушения, которые несли прямую угрозу общественной безопасности, жизни граждан или государственным интересам (например, грубые нарушения ПДД в состоянии опьянения).
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