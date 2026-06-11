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11.06.2026, 14:29

«Интеллект не в приоритете?»: как Бибисара Асаубаева поставила на место спортивных чиновников Казахстана

Новости Казахстана 0 921

Двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева публично выступила против позиции Министерства туризма и спорта РК. Гроссмейстера возмутило, что ведомство официально признало шахматы «неприоритетным» направлением, сообщает Lada.kz. 

Фото: 24.kz
Фото: 24.kz

Конфликт приоритетов: позиция чемпионки

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева (5-е место в мировом рейтинге FIDE) отреагировала на официальное письмо Минспорта, в котором ведомство фактически отодвинуло интеллектуальный спорт на второй план. Спортсменка напомнила чиновникам о векторе развития, который задает глава государства.

«Совсем недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегический курс страны: "Сильная нация начинается с сильного интеллекта". Если шахматы не в приоритете, тогда за какие заслуги президент наградил меня орденами "Барыс" II и III степени?», — задалась вопросом Асаубаева в своем Instagram-аккаунте.

Шахматистка подчеркнула, что в развитых странах этот вид спорта воспринимается как стратегический капитал государства. Она добавила, что, судя по логике чиновников, главными инвесторами в интеллектуальное будущее страны остаются родители спортсменов, а не профильное министерство. Резюмируя, Асаубаева задалась вопросом: соответствует ли позиция ведомства курсу президента, или «министр следует другим курсом».

Почему Минспорт делит виды спорта на «важные» и «неважные»?

Конфликт Бибисары Асаубаевой с ведомством возник на фоне масштабной реформы финансирования казахстанского спорта, запущенной в 2025–2026 годах.

  • Новый закон о спорте: Правительство РК законодательно сократило список приоритетных видов спорта, которые получают максимальное государственное финансирование. Если раньше бюджетные деньги размывались более чем на 180 видов спорта, то теперь акцент смещен строго на олимпийские дисциплины (бокс, борьба, тяжелая атлетика) с целью улучшения результатов на международных аренах.

  • Статус шахмат: Шахматы не входят в обязательную программу летних Олимпийских игр, из-за чего, согласно внутренним директивам Минспорта, автоматически попали в категорию «неприоритетных» (ранг «Б» или «В»).

Подобное ранжирование уже вызывало критику со стороны неолимпийских федераций. Однако случай с Асаубаевой стал самым громким медийным прецедентом, так как Казахстан в последние годы позиционировал себя как один из мировых центров шахмат (вспомнить хотя бы проведение Матча за звание чемпиона мира в Астане и успехи женской сборной).

Главные достижения Бибисары Асаубаевой (коротко)

Чтобы понимать масштаб фигуры, критикующей министерство, приведем несколько фактов:

  • Мировой рекорд: Самая молодая в истории шахмат двукратная чемпионка мира по блицу среди женщин (2021, 2022).

  • Госнаграды: Кавалер ордена «Барыс» II и III степени (уникальный случай для столь юной спортсменки).

  • Мировой топ: Стабильно удерживает позиции в топ-5 сильнейших шахматисток планеты.

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