Что происходит на Южно-Жезказганском руднике «Казахмыса» после обращения шахтеров

На Южно-Жезказганском руднике корпорации «Казахмыс» прошла экстренная встреча руководства с шахтерами, выразившими недовольство условиями труда и качеством техники. Топ-менеджмент пообещал ускорить инвестиционную программу для модернизации оборудования, при этом предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщает Lada.kz.

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Диалог на фоне износа: чего требуют рабочие

Сотрудники одной из ключевых шахт Южно-Жезказганского рудника напрямую обратились к руководству Группы компаний «Казахмыс». Поводом для закрытой встречи стал целый комплекс системных проблем, связанных с неудовлетворительным материально-техническим оснащением предприятия и назревшими вопросами безопасности на рабочих местах.

В ходе прямых переговоров представители трудового коллектива открыто озвучили свои претензии. Как признали в самой компании, большая часть жалоб горняков была абсолютно обоснованной и касалась критического состояния горно-шахтного оборудования. Причиной такого положения дел названо хроническое недофинансирование производственной площадки, которое тянулось на протяжении многих прошлых лет.

Все инициативы и требования рабочих были официально приняты администрацией к рассмотрению. Менеджмент подчеркнул, что намерен решать вопросы в рамках правого поля и процедур социального партнерства.

Что представляет собой Южно-Жезказганский рудник

Южно-Жезказганский рудник (ЮЖР) — один из старейших и стратегически важных активов ПО «Жезказганцветмет» (входит в состав ТОО «Корпорация Казахмыс»). Добыча медной руды здесь ведется подземным способом в сложных горно-геологических условиях. Многие горизонты рудника эксплуатируются десятилетиями, что при высокой интенсивности работ неизбежно приводит к ускоренному износу инфраструктуры — от конвейерных лент и вентиляционных систем до тяжелой проходческой техники.

В последние годы в Карагандинской и Улытауской областях вопросы безопасности на предприятиях ГМК (горно-металлургического комплекса) стоят особенно остро. Любые сбои в логистике снабжения шахт СИЗ (средствами индивидуальной защиты) или запчастями вызывают мгновенную реакцию трудовых коллективов, стремящихся не допустить роста аварийности.

Деньги в безопасность: «Казахмыс» пересмотрит бюджеты

Главным итогом встречи стало решение руководства «Казахмыса» форсировать финансирование проблемного объекта. На фоне претензий рабочих корпорация заявила о намерении оперативно расширить и ускорить действующую инвестиционную программу. Направлена она будет на:

Глубокую модернизацию и замену устаревшей проходческой и очистной техники; Повышение надежности систем жизнеобеспечения в шахтах; Кардинальное улучшение бытовых условий труда горняков.

Конкретные суммы дополнительных вливаний и сроки поставок нового оборудования компания обещает утвердить после детальной проработки технического регламента.

Текущий статус: Рудник выдает план

Несмотря на напряженность в кулуарах и за столом переговоров, ситуация не вылилась в остановку производства или забастовку. На данный момент Южно-Жезказганский рудник функционирует в штатном режиме. Смены выходят на работу согласно графику, а технологические процессы по добыче и отгрузке руды осуществляются в полном соответствии с утвержденными производственными планами.

В «Казахмысе» резюмировали, что рассматривают этот инцидент не как конфликт, а как элемент «открытого диалога», который в конечном итоге должен помочь предприятию выйти на более высокий уровень промышленной безопасности.