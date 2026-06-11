Что происходит на Южно-Жезказганском руднике «Казахмыса» после обращения шахтеров

На Южно-Жезказганском руднике корпорации «Казахмыс» прошла экстренная встреча руководства с шахтерами, выразившими недовольство условиями труда и качеством техники. Топ-менеджмент пообещал ускорить инвестиционную программу для модернизации оборудования, при этом предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщает Lada.kz.
Сотрудники одной из ключевых шахт Южно-Жезказганского рудника напрямую обратились к руководству Группы компаний «Казахмыс». Поводом для закрытой встречи стал целый комплекс системных проблем, связанных с неудовлетворительным материально-техническим оснащением предприятия и назревшими вопросами безопасности на рабочих местах.
В ходе прямых переговоров представители трудового коллектива открыто озвучили свои претензии. Как признали в самой компании, большая часть жалоб горняков была абсолютно обоснованной и касалась критического состояния горно-шахтного оборудования. Причиной такого положения дел названо хроническое недофинансирование производственной площадки, которое тянулось на протяжении многих прошлых лет.
Все инициативы и требования рабочих были официально приняты администрацией к рассмотрению. Менеджмент подчеркнул, что намерен решать вопросы в рамках правого поля и процедур социального партнерства.
Южно-Жезказганский рудник (ЮЖР) — один из старейших и стратегически важных активов ПО «Жезказганцветмет» (входит в состав ТОО «Корпорация Казахмыс»). Добыча медной руды здесь ведется подземным способом в сложных горно-геологических условиях. Многие горизонты рудника эксплуатируются десятилетиями, что при высокой интенсивности работ неизбежно приводит к ускоренному износу инфраструктуры — от конвейерных лент и вентиляционных систем до тяжелой проходческой техники.
В последние годы в Карагандинской и Улытауской областях вопросы безопасности на предприятиях ГМК (горно-металлургического комплекса) стоят особенно остро. Любые сбои в логистике снабжения шахт СИЗ (средствами индивидуальной защиты) или запчастями вызывают мгновенную реакцию трудовых коллективов, стремящихся не допустить роста аварийности.
Главным итогом встречи стало решение руководства «Казахмыса» форсировать финансирование проблемного объекта. На фоне претензий рабочих корпорация заявила о намерении оперативно расширить и ускорить действующую инвестиционную программу. Направлена она будет на:
Глубокую модернизацию и замену устаревшей проходческой и очистной техники;
Повышение надежности систем жизнеобеспечения в шахтах;
Кардинальное улучшение бытовых условий труда горняков.
Конкретные суммы дополнительных вливаний и сроки поставок нового оборудования компания обещает утвердить после детальной проработки технического регламента.
Несмотря на напряженность в кулуарах и за столом переговоров, ситуация не вылилась в остановку производства или забастовку. На данный момент Южно-Жезказганский рудник функционирует в штатном режиме. Смены выходят на работу согласно графику, а технологические процессы по добыче и отгрузке руды осуществляются в полном соответствии с утвержденными производственными планами.
В «Казахмысе» резюмировали, что рассматривают этот инцидент не как конфликт, а как элемент «открытого диалога», который в конечном итоге должен помочь предприятию выйти на более высокий уровень промышленной безопасности.
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