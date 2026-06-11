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11.06.2026, 16:09

Был трезв, но стал «наркоманом»: как в Казахстане штампуют фальшивые диагнозы водителям

Новости Казахстана 0 815

В Казахстане назревает масштабная реформа системы медицинского освидетельствования водителей после того, как масштабный аудит наркологических центров выявил сотни нарушений при вынесении вердиктов о трезвости, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Взрывной рост жалоб: почему водители идут в суды

Поводом для тотальных проверок по всей стране стало прямое поручение министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. Как показал официальный запрос в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, за последние три года недовольство автомобилистов процедурами медосвидетельствования выросло в геометрической прогрессии.

Статистика обращений граждан выглядит следующим образом:

  • 2023 год — всего 7 официальных жалоб;

  • 2024 год — 16 обращений;

  • 2025 год — резкий скачок до 76 жалоб;

  • 2026 год (неполный) — уже 60 обращений.

По итогам 88 внеплановых рейдов, организованных проверяющими органами, почти половина из рассмотренных обращений подтвердилась: 23 жалобы признаны полностью обоснованными, а еще 19 — обоснованными частично. По ряду инцидентов разбирательства продолжаются до сих пор.

Антирейтинг регионов: где чаще всего нарушают права автомобилистов

Проверки выявили четкую географическую локализацию проблемы. Чаще всего с «проблемным» освидетельствованием сталкиваются жители приграничных и центральных областей.

Топ-5 регионов по числу нарушений в наркологиях:

  1. Акмолинская область — 37 зафиксированных жалоб;

  2. Актюбинская область — 34 жалобы;

  3. Костанайская область — 17 жалоб;

  4. Западно-Казахстанская область — 9 жалоб;

  5. Карагандинская и Павлодарская области — по 8 жалоб.

Кабинетные махинации: какие именно нарушения нашли проверяющие

Аудит вскрыл системный кризис в процедуре установления факта опьянения (алкогольного, наркотического или токсикоманического). В числе ключевых нарушений Комитет медфармконтроля официально назвал:

  • Игнорирование регламента: несоблюдение временных интервалов при повторной продувке в алкотестер.

  • Лабораторные «ошибки»: нарушения при заборе, хранении и транспортировке биологических жидкостей (мочи, крови), что ставит под сомнение точность экспресс-тестов.

  • Халатность в документах: некорректное заполнение актов освидетельствования, отсутствие обязательных подписей врачей и нечеткие формулировки финальных заключений.

Последствия для клиник: По всем фактам уже возбуждены административные дела, выписаны крупные штрафы. Более того, материалы проверок переданы в прокуратуру, органы внутренних дел (МВД) и Фонд социального медстрахования (ФСМС). Несколько дел уже дошли до уголовного и гражданского судопроизводства, где водители пытаются оспорить незаконное лишение прав.

Что не так с текущими правилами освидетельствования?

Правозащитники и юристы в сфере автомобильного права давно бьют тревогу из-за действующих Правил проведения медосвидетельствования. Главная лазейка, которая приводила к спорным ситуациям — это так называемая «клиническая картина». Часто экспресс-тесты или алкотестеры показывают ноль (например, из-за погрешности прибора или специфики употребленных веществ), но врач-нарколог на основании субъективных признаков (покраснение глаз, несвязная речь, тремор рук) единолично выносит вердикт: «состояние опьянения».

Еще одна острая проблема — употребление водителями рецептурных лекарств (например, корвалола, пенталгина или некоторых успокоительных). Содержащийся в них фенобарбитал выводится из организма неделями. Экспресс-тесты в наркологиях реагируют на него как на тяжелый наркотик, хотя водитель принимал терапевтическую дозу капель несколько дней назад и был абсолютно трезв за рулем. Из-за отсутствия в правилах четкого разделения между «наркотическим опьянением» и «остаточным лекарственным следом» суды массово лишали граждан водительских удостоверений на 7 лет.

Что изменится для водителей в ближайшее время?

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что ведут разработку пакета поправок в правила медосвидетельствования. Реформа нацелена на максимальную цифровизацию процесса для исключения «человеческого фактора».

Однако в Комитете медфармконтроля подчеркнули, что окончательный текст поправок пока держится в секрете. Ведомство планирует сначала завершить все текущие проверки, провести глубокий финальный анализ и лишь затем представить обновленный медицинский стандарт. Ожидается, что новые правила ужесточат требования к оборудованию наркоцентров и обяжут клиники вести непрерывную видеофиксацию всего процесса осмотра водителя.

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