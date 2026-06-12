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11.06.2026, 19:29

Наказание есть, а сажать некуда: в Казахстане до 2030 года отменили аресты

Новости Казахстана 0 660

В Казахстане до 1 января 2030 года приостановили исполнение наказаний в виде ареста за уголовные проступки. Сенат одобрил в первом чтении масштабные поправки, которые разгрузят силовиков и переведут амнистию в цифровой формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: news.myseldon.com
Фото: news.myseldon.com

Инфраструктурный тупик: почему изоляторы заменят штрафами и работами

Ключевым изменением в пакете поправок стало продление заморозки статьи 45 Уголовного кодекса РК. Норма, предусматривающая краткосрочный арест за уголовные проступки, не будет работать еще как минимум несколько лет.

Причина сугубо прагматична — у государства физически нет инфраструктуры. Исполнение такого наказания требует специальных приемников (так называемых арестных домов), обособленных от обычных следственных изоляторов (СИЗО) и колоний. Строительство сети таких учреждений требует колоссальных бюджетных вложений и времени, которых на данный момент нет.

Категория «уголовных проступков» появилась в праве РК с принятием нового УК в 2015 году. Это промежуточное звено между административным правонарушением и мелким преступлением (например, мелкие кражи, нетяжкие телесные повреждения, семейное дебоширство). Пока арестные дома не построены, суды вынуждены заменять эту меру наказания крупными штрафами, привлечением к общественным работам или исправительными работами.

Разгрузка прокуратуры и отмена бюрократии: что изменится в судах

Второй крупный блок реформы касается Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Законотворцы решили избавить силовиков от дублирования функций при завершении расследований.

  • Как было раньше: Следователи и прокуроры часто дублировали аналитическую работу, по нескольку раз переписывая одни и те же факты в разных процессуальных документах, что затягивало передачу дела в суд.

  • Как будет теперь: За органами досудебного расследования жестко закрепляется право единолично составлять итоговый обвинительный акт. Прокурору останется лишь изучить его и утвердить (либо аргументированно отклонить).

Сравнительный анализ процессуальных изменений:

Какая сфера реформируется Текущий порядок Новый порядок (после принятия закона)
Оформление финала следствия Документы дублируются, перегружая прокуроров. Следователь формирует акт, прокурор только утверждает.
Согласие на амнистию Требовалось согласие правонарушителя или жертвы. Согласие больше не требуется. Акт амнистии применяется автоматически.
Оформление амнистии Бумажная волокита, ручной сбор справок. Автоматический реестр через Единую систему (ЕРАП).
Права несовершеннолетних Размытые формулировки статуса представителей. Четкая корректировка прав законных представителей подростков.
 

Цифровая амнистия: человека освободят без его ведома

Важнейший прецедент создается в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Теперь применение амнистии — это безусловный инструмент государства, не требующий одобрения со стороны участников конфликта. Наличие акта амнистии автоматически блокирует любое дальнейшее производство по делу.

Более того, процедуру полностью переводят на цифровые рельсы. Списки тех, кто подпадает под амнистию, будут формироваться автоматически роботом на базе Единого реестра административных производств (ЕРАП). Решения будут выноситься в электронном формате, что исключает человеческий фактор и коррупционные риски при составлении «расстрельных списков».

Каков ожидания экспертов от реформы?

По оценкам Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, данные поправки:

  • Сэкономят миллиарды тенге, которые могли уйти на экстренное возведение спецприемников;

  • Ускорят передачу уголовных дел в суды в среднем на 15–20% за счет ликвидации избыточных процедур;

  • Снизят нагрузку на судейский корпус за счет автоматизации процессов амнистии.

Законопроект успешно прошел первое чтение в Сенате и готовится к финальному голосованию перед отправкой на подпись Президенту.

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