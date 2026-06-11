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11.06.2026, 18:41

Конфликт здорового общества: поговорили, договорились, поаплодировали

Новости Казахстана 0 984

Глава ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Оскенали провел прямые переговоры с рабочими Южно-Жезказганского рудника, представив стратегию модернизации производства, усиления промбезопасности и масштабных социальных инвестиций, сообщает Lada.kz. 

Фото: Казахмыс
Фото: Казахмыс

На шаг ближе к рабочим: беспрецедентный формат встречи

Визит генерального директора корпорации «Казахмыс» Руслана Оскенали на Южно-Жезказганский рудник стал для предприятия знаковым событием. Шахтеры и линейный персонал подчеркнули, что топ-менеджмент такого уровня впервые за долгое время отказался от кабинетного формата и провел открытую встречу непосредственно на производственной площадке.

Прямой диалог «без галстуков» позволил коллективу из первых уст узнать о векторах развития компании после недавней смены собственников, которая уже повлекла за собой трансформацию корпоративных подходов.

Технический прорыв и экологический щит: что ждет рудник

Ключевой частью презентации нового руководства стал план по расширению ресурсной базы и тотальному обновлению парка оборудования. Для многих сотрудников озвученные масштабы модернизации стали неожиданностью: корпорация намерена не просто поддерживать текущие мощности, а кардинально повысить надежность всех производственных цепочек.

Особое внимание в новой стратегии уделено двум направлениям:

  • Промышленная безопасность: внедрение современных цифровых систем мониторинга в шахтах и ужесточение стандартов охраны труда для сведения к нулю рисков производственного травматизма.

  • Экологическая ответственность: подтверждено скорое строительство высокотехнологичного завода по производству серной кислоты, который позволит утилизировать диоксид серы и существенно снизить углеродный след и нагрузку на экосистему региона.

Южно-Жезказганский рудник — один из старейших и стратегически важных узлов медного гиганта Казахстана. Вопросы экологии в Улытауской области долгое время оставались острыми, и запуск сернокислотного производства — это критически важный шаг, который местное население и экологические активисты ждали несколько лет.

Социальный пакет: жилье, культура и поддержка семей

Помимо производственных задач, руководство «Казахмыса» анонсировало расширение внутренних социальных программ. В планах корпорации — активное участие в развитии инфраструктуры моногорода: от строительства доступного качественного жилья для металлургов и горняков до возведения новых культурных и спортивных объектов.

Новые инициативы по поддержке сотрудников и их семей, а также обязательства по улучшению условий труда рабочих на местах были встречены коллективом рудника аплодисментами.

Вектор на открытый диалог

Встреча завершилась в формате «вопрос-ответ», где каждый шахтер смог озвучить насущные проблемы и получить прямые ответы от руководства. По итогам беседы обе стороны зафиксировали готовность к плотному взаимодействию.

В «Казахмысе» резюмировали: курс на повышение качества жизни работников в регионах присутствия компании станет долгосрочным приоритетом, а подобные встречи на производстве станут регулярной практикой.

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