Казахстан показал худший результат в ЕАЭС по зарплатам: что «съедает» доходы населения

Несмотря на формальный рост окладов, реальная покупательская способность граждан Казахстана продемонстрировала худшую динамику в экономическом союзе, сократившись на 3,3%, сообщает Lada.kz.

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Печальное лидерство в ЕАЭС: что говорят цифры

Согласно свежему отчету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Казахстан продемонстрировал самые слабые показатели среди стран Евразийского экономического союза по уровню среднемесячной реальной заработной платы. В годовом выражении этот показатель просел на 3,3%.

Ближе всего к республике оказалась Армения, где реальные доходы сократились на 2,9%. На этом фоне парадоксально выглядит статистика номинальных зарплат: на бумаге оклады выросли абсолютно во всех государствах объединения. Лидером здесь стал Кыргызстан с впечатляющим ростом в 15,8%.

Важная деталь: Разница между номинальной и реальной зарплатой — это ключевой маркер инфляции. Номинальная зарплата — это сумма, которую работник получает на руки в виде купюр. Реальная зарплата — это количество товаров и услуг, которые на эти деньги можно купить. Падение реальной зарплаты при росте номинальной означает, что инфляция и рост цен полностью «съели» прибавку к окладам.

Триггеры падения: официальная позиция Миннацэкономики

В Министерстве национальной экономики РК признают системность проблемы. Первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин связал отрицательную динамику с глубокими структурными проблемами и внешним давлением. Ведомство выделяет три ключевых фактора:

1. Сырьевая уязвимость: Высокая доля добывающего сектора делает экономику заложницей мировых котировок на энергоресурсы. Внутренний рынок мгновенно реагирует на любые колебания валютных курсов.

2. Производственные спады: Снижение объемов добычи в ряде ключевых секторов промышленности напрямую ударило по макроэкономическим показателям конкретных регионов.

3. Геополитическое давление: Внешние шоки и турбулентность на глобальных рынках бьют по Казахстану сильнее, чем по соседям, из-за специфики логистических цепочек.

Почему «сырьевая игла» мешает расти зарплатам

Проблема Казахстана кроется в так называемой «голландской болезни» экономики. Когда сырьевой сектор (нефть, газ, металлы) доминирует, он абсорбирует основные инвестиции, формируя высокие зарплаты для узкого круга специалистов. Однако обрабатывающая промышленность, сфера услуг, ритейл и государственный сектор, где занято подавляющее большинство населения, не успевают за темпами инфляции. В итоге удорожание импорта и высокая волатильность тенге приводят к тому, что покупательская способность населения внутри страны падает, даже если бизнес пытается индексировать оклады.

Рецепт спасения: на что рассчитывает правительство?

Власти Казахстана заявляют, что не намерены занимать позицию пассивных наблюдателей. По словам Азамата Амрина, кабмин сейчас делает ставку на новые программы экономического развития, которые должны диверсифицировать внутренний рынок и снизить зависимость от экспорта нефти.

Главной задачей заявленных реформ является нивелирование внешних шоков и создание условий, при которых рост доходов граждан будет подкреплен реальным сектором экономики, а не просто индексацией цифр в расчетных листах. Насколько эффективными окажутся новые экономические механизмы — покажут финансовые отчеты следующих кварталов.