Казахский язык незаметно возглавил технологическую революцию: OpenAI зафиксировала рекордный рост

Казахский и азербайджанский языки продемонстрировали самую высокую динамику роста популярности среди пользователей ChatGPT во всем мире, опередив традиционные европейские и азиатские направления, сообщает Lada.kz.

Фото: habr.com

Сенсационное заявление топ-менеджмента OpenAI

Официальные данные об изменении глобальной карты пользователей озвучила финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в эфире авторитетного технологического подкаста All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg. По ее словам, внутренний департамент экономических исследований компании зафиксировал тектонический сдвиг в географии распределения трафика.

Если на уровне континентов наиболее агрессивный рост популярности ИИ демонстрируют африканские страны, то в разрезе конкретных национальных языков абсолютными лидерами стали казахский и азербайджанский.

Уникальная аналитика: почему выстрелили именно эти языки

Взрывной рост популярности ChatGPT на казахском и азербайджанском языках связан не просто со случайным интересом, а с резким улучшением качества языковых моделей OpenAI (в частности, архитектур GPT-4o и новейших рассуждающих моделей).

Ранее тюркские языки страдали от так называемой «проблемы токенизации» — нейросети дробили слова с богатой морфологией и суффиксами на слишком мелкие части, из-за чего генерация была медленной, дорогой и часто содержала стилистические ошибки. Инженеры OpenAI провели масштабную оптимизацию токенайзера и расширили обучающие датасеты для редких языков. Как только ChatGPT начал выдавать безупречные, естественные ответы на казахском и азербайджанском, локальные рынки моментально отреагировали лавинообразным ростом запросов.

Цифровой отрыв: как Казахстан стал ИИ-лидером региона

Внутренняя статистика OpenAI подтверждает, что Казахстан выстроил самую зрелую ИИ-инфраструктуру в Центральной Азии, значительно опережая соседей по уровню внедрения потребительских и корпоративных версий чат-бота на душу населения. Для наглядности аналитики приводят следующие позиции в глобальном рейтинге:

Казахстан — абсолютный лидер региона с наивысшей вовлеченностью населения.

Кыргызстан — 52-е место в мире.

Узбекистан — 58-е место в мире.

Важным драйвером такой экспансии стала прямая интеграция технологий в государственную систему. На недавней встрече делегации OpenAI с министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жасланом Мадиевым было подтверждено, что учебным заведениям страны уже предоставлено более 160 тысяч специализированных лицензий ChatGPT Edu. Это закладывает фундамент для того, чтобы нейросети стали повседневным ассистентом для целого поколения местных студентов и исследователей.