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12.06.2026, 07:08

Под хиджабом — мефедрон на 40 000 000 тенге: в Шымкенте обыскали рюкзак «набожной» девушки

Новости Казахстана 0 1 671

В Шымкенте оперативники задержали местную жительницу, которая перевозила в рюкзаке около двух килограммов мефедрона. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания при транспортировке особо крупной партии «синтетики», девушка использовала мусульманский платок (хиджаб), сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Оптовая партия в рюкзаке: детали задержания

Как сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК", сотрудники управления по противодействию наркопреступности (УПН) департамента полиции Шымкента провели успешную точечную спецоперацию в рамках оперативно-профилактических мероприятий. Внимание оперативников привлекла молодая женщина, чей внешний вид транслировал глубокую религиозность. Однако содержимое ее рюкзака оказалось далеким от канонов морали.

При обыске в личных вещах задержанной полицейские обнаружили четыре массивных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является мефедроном — одним из самых опасных и быстродействующих синтетических наркотиков. Общий вес изъятого концентрата составил ровно два килограмма. Весь процесс процессуального досмотра и фиксации улик силовики записали на видео.

Помимо пакетов с наркотиками, в рюкзаке подозреваемой находился стандартный «набор профессионального закладчика»: высокоточные электронные весы и рулон пустых зип-пакетов, предназначенных для фасовки розничных доз.

Наркопритон на съемной квартире

Как пояснили в Министерстве внутренних дел РК, на обычном досмотре на улице операция не закончилась. Следователи провели неотложный обыск по месту временного проживания задержанной. В арендованной ею квартире оперативники обнаружили уже подготовленный к реализации склад.

В жилом помещении находились 32 герметичных свертка, обмотанных изолентой. В каждом из них содержалось ровно по 5 граммов мефедрона, предназначенных для бесконтактной передачи через так называемые «тайники-закладки». Таким образом, полицейским удалось предотвратить попадание в незаконный оборот еще одной крупной партии оптовых партий товара. В настоящий момент девушка водворена в изолятор временного содержания (ИВС).

Контекст и аналитика: Сколько стоит изъятое и что грозит задержанной

В первоначальных сводках полиции не раскрывается финансовая сторона вопроса, однако по экспертным оценкам черного рынка Казахстана, средняя розничная стоимость одного грамма мефедрона колеблется в районе 15 000–20 000 тенге. Таким образом, общий вес изъятой у жительницы Шымкента партии (с учетом расфасованного вещества) составляет более 2,1 кг, а ее суммарная рыночная стоимость превышает 40 миллионов тенге.

С юридической точки зрения, такой объем синтетических веществ классифицируется законодательством РК как особо крупный размер (для мефедрона «особо крупный» вес начинается всего с 3 граммов).

Уголовное дело возбуждено по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств). Учитывая масштабы изъятого и явные признаки работы на интернет-магазин (фасовка, весы), девушке грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если следствие докажет её участие в составе организованной преступной группы (ОПГ), срок может вырасти вплоть до пожизненного.

Новый тренд наркосиндикатов: маскировка «под благочестие»

Казахстанские эксперты в области безопасности отмечают, что использование религиозной или глубоко традиционной одежды (хиджабов, никабов, а также камуфляжа или формы курьерских служб доставки) — это относительно новый, но набирающий обороты тренд среди кураторов наркобизнеса.

Организаторы подпольных шопов намеренно заставляют своих наемных работников (кладменов и оптовых перевозчиков) одеваться максимально неприметно или, напротив, подчеркнуто благочестиво. Расчет идет на то, что патрульная полиция чисто психологически реже останавливает для проверки документов женщин в закрытой религиозной одежде или матерей с колясками. Случай в Шымкенте показал, что оперативные службы ликвидировали эту «слепую зону» и ведут разработку подозреваемых на основе глубокого анализа их действий, а не внешнего вида.

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