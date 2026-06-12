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12.06.2026, 07:36

Квитанции будущего: в Казахстане посчитали, на сколько вырастут коммунальные тарифы

Новости Казахстана 0 1 164

Министерство национальной экономики РК утвердило долгосрочный план поэтапного повышения коммунальных тарифов, который растянется на ближайшие четыре года, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Казахстане ожидается планомерное, но ощутимое удорожание коммунальных услуг. Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев обнародовал официальный прогноз тарифной сетки до 2029 года. Чиновники заверяют: резкого шокового скачка цен не будет — финансовую нагрузку на население распределят равномерно ради глобальной модернизации изношенных сетей.

Формула калькуляции: за что заплатят потребители?

Утверждение новых тарифных планов — это не просто директивное повышение цен, а вынужденная экономическая мера. При расчете новых квитанций ведомство опирается на три фундаментальных фактора:

  1. Индексация операционных расходов предприятий-поставщиков (рост зарплат линейного персонала, удорожание спецтехники).

  2. Прогнозное изменение стоимости стратегических товаров (угля, мазута, газа, которые используются для генерации энергии).

  3. Привлечение масштабных инвестиций в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Как это работает на практике: Чтобы защитить кошельки граждан от резких ударов, Миннацэкономики использует принцип «рассрочки». Если капитальная реконструкция ТЭЦ или тепломагистрали требует, к примеру, 5 млрд тенге единовременно, в тариф текущего года закладывается лишь десятая часть этой суммы — около 500 млн тенге. Остальная инвестиционная нагрузка распределяется на последующие годы.

 

Социальный щит: кто получит компенсации

Понимая, что долгосрочное удорожание может сильно ударить по социально уязвимым слоям населения (СУСН), государство задействует компенсаторные механизмы.

В стране продолжит работать институт жилищной помощи. Если после повышения тарифов расходы семьи на коммунальные услуги превысят критическую долю семейного бюджета (в зависимости от региона этот порог составляет от 5% до 10%), то всю сумму превышения государство компенсирует из местного бюджета.

Контекст: много ли платят казахстанцы по мировым меркам?

В профильном Комитете подчеркивают, что даже с учетом будущих повышений нагрузка на бюджеты домохозяйств в Казахстане остается умеренной. В международном рейтинге из 130 стран по доле коммунальных расходов от средней заработной платы республика удерживает стабильное 76-е место.

  • Казахстан: 5,1% от средней зарплаты уходит на оплату ЕРЦ.

  • Россия: 7,6% от средней зарплаты.

  • Таджикистан: 8,0% от средней зарплаты.

Таким образом, поэтапная реформа призвана вывести коммунальный сектор РК из глубокого кризиса субсидирования и предотвратить масштабные аварии в зимние периоды, сохранив при этом баланс социальной стабильности.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему крайним остаётся обычный гражданин, который и так платит налоги.
12.06.2026, 04:15
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