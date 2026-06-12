Как мобильные телефоны в карманах казахстанцев изменят освещение городов

В Казахстане нашли инновационный способ борьбы с неосвещенными улицами. С помощью анализа миллиардов мобильных сигналов сотовый оператор вычисляет «слепые зоны» городов и помогает акиматам точечно распределять бюджет на инфраструктуру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Большие данные на службе урбанистики

Казахстанский мобильный оператор Tele2 запустил масштабный аналитический проект Highlighted by Data. Его главная цель — решить многолетнюю проблему плохого уличного освещения в регионах страны, используя современные технологии геоаналитики и Big Data.

В рамках исследования аналитики компании обработали гигантский массив информации — более 1,2 миллиарда цифровых точек данных, полученных с мобильных устройств пользователей. Изучив изменения в маршрутах и поведении горожан до и после захода солнца, алгоритмы смогли с высокой точностью определить, какие улицы, дворы и скверы буквально «вымирают» в темное время суток из-за отсутствия базовой инфраструктуры. По итогам масштабного цифрового аудита в республике было выявлено около 10 тысяч гектаров территорий, остро нуждающихся в качественном освещении.

Цифровая карта для акиматов и «умные» билборды

Проект предлагает городским администрациям не просто сухую статистику, а готовые прикладные инструменты. В частности, разработчики запустили специальную веб-платформу с интерактивной картой освещенности, созданной специально для региональных акиматов. Первыми городами, которые начали тестировать систему и внедрять на ее основе изменения, стали Тараз и Караганда.

Сам оператор также включился в создание световой инфраструктуры. Компания модернизировала собственные конструкции наружной рекламы (билборды): теперь в зонах с дефицитом света они работают как автономные уличные фонари, повышая безопасность пешеходов.

Новые инвестиции в казахстанский Smart City

Интерес сотового оператора к масштабным проектам на стыке урбанистики и Big Data совпал с его важной институциональной трансформацией. В начале 2025 года катарский конгломерат Power International Holding (PIH) официально завершил сделку по покупке 100% доли участия ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2/Altel) у «Казахтелекома». Новый инвестор сразу заявил о намерении активно внедрять в Казахстане облачную аналитику и сервисы на базе искусственного интеллекта. Проект Highlighted by Data — один из первых видимых результатов этой технологической экспансии.

Почему это важно для безопасности и экономики?

Внедрение подобных систем решает сразу несколько критических проблем, которые годами не поддавались классическому административному управлению: