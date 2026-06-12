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12.06.2026, 09:13

Таролог из Астаны ушла в астрал прямо во время обыска, когда полицейские открыли ее шкаф

Новости Казахстана 0 2 083

В Астане оперативники накрыли высокотехнологичную плантацию марихуаны, которую 54-летняя местная жительница обустроила прямо в платяном шкафу своей спальни. Свою агрономическую деятельность женщина успешно совмещала с сеансами тарологии и эзотерики, сообщает Lada.kz. 

Фото: ДП Астаны
Фото: ДП Астаны

Карты, лампы, два куста: магия столичного масштаба

В Астане привычный визит к эзотерику принял неожиданный оборот для правоохранительных органов. Местная 54-летняя жительница, позиционировавшая себя как профессиональный таролог и проводник в мир духовных практик, превратила собственную квартиру в нарколабораторию.

Как сообщили в департаменте полиции столицы, женщина принимала клиентов на дому. Однако, помимо карт Таро и благовоний, в квартире скрывался куда более приземленный источник «просветления». В спальной комнате гадалки оперативники обнаружили модернизированный платяной шкаф. Вместо одежды там находилась полноценная мини-фитолаборатория: с системой искусственного освещения, специальными лампами, вентиляцией и датчиками климат-контроля.

В ходе обыска полиция изъяла кусты запрещенного растения в горшках и все сопутствующее дорогостоящее оборудование. Сама хозяйка «магического салона» на момент визита стражей порядка находилась под воздействием собственных зеленых насаждений — медицинское освидетельствование официально подтвердило у нее состояние наркотического опьянения. На данный момент против столичного таролога возбуждено уголовное дело.

Почему «домашний гровинг» стал трендом в Казахстане?

Случай в Астане — это не просто курьез, а отражение опасного тренда, фиксируемого экспертами по борьбе с наркопреступностью. Современные наркопотребители в крупных городах Казахстана все чаще отказываются от услуг уличных «закладчиков» из-за высоких рисков быть пойманными полицией или стать жертвой мошенников в даркнете.

Ему на смену пришел так называемый стелс-гровинг (скрытое выращивание). В интернете активно продаются готовые «гроубоксы» — замаскированные под обычную мебель (шкафы, тумбы) умные мини-теплицы. Они полностью изолируют запах благодаря угольным фильтрам и не пропускают свет. Подобные технологии позволяют злоумышленникам годами вести незаконный бизнес прямо в многоквартирных домах, не привлекая внимания соседей, пока к делу не подключается оперативная разработка.

Розовый чемодан и килограммы изъятого: общая хроника наркоконтроля

Случай с астанинским тарологом произошел на фоне общего ужесточения контроля на границах и внутри страны. Буквально накануне в международном аэропорту Алматы сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) пресекли еще одну неординарную попытку контрабанды. Иностранная гражданка пыталась ввезти в Казахстан более 20 килограммов марихуаны, аккуратно упакованных в стильный ярко-розовый чемодан на колесиках. Спрятать столь внушительный объем за гламурным фасадом не удалось.

Статистика борьбы с наркопреступностью в Казахстане

Правоохранительные органы республики фиксируют кратный рост объемов изымаемых веществ, что связано с перекрытием крупных каналов поставок и ликвидацией подпольных производств.

Показатель работы МВД и КНБ Итоги 2024 года Итоги 2025 года
Пресеченные наркопреступления ликвидировано 64 нарколаборатории около 4 000 преступлений (из них 2,7 тыс. — сбыт)
Изъято наркотических средств почти 22 тонны около 49 тонн (рост более чем в 2 раза)
Блокировка наркосайтов 7,5 тысячи интернет-ресурсов активный мониторинг и блокировка в казнете
 

Резкий скачок статистики изъятий в 2025–2026 годах обусловлен прежде всего ликвидацией крупных промышленных лабораторий, производящих синтетические наркотики, а также усилением досмотра в аэропортах и на приграничных пропускных пунктах.

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