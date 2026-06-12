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12.06.2026, 09:34

Девять ножевых ранений: 13-летний подросток зарезал 12-летнего мальчика в Алматы

Новости Казахстана 0 2 179

В Турксибском районе Алматы бытовой конфликт между несовершеннолетними закончился жестоким убийством 12-летнего мальчика. Подозреваемый задержан, однако из-за возраста он находится вне рамок стандартного уголовного преследования, сообщает Lada.kz. 

Кадр instagram
Кадр instagram

Детали происшествия и реакция правоохранительных органов

Первые сообщения о страшной трагедии появились в социальных сетях 11 июня 2026 года. Очевидцы заявляли, что накануне вечером в ходе ссоры несовершеннолетнему было нанесено около девяти ножевых ранений, оказавшихся смертельными. В Департаменте полиции города Алматы официально подтвердили факт преступления, уточнив, что инцидент произошел 10 июня.

По подозрению в совершении убийства оперативники задержали 13-летнего местного жителя, который был лично знаком с погибшим. На данный момент по факту возбуждено уголовное дело, назначен комплекс необходимых экспертиз. Сам нападавший временно изолирован от общества и помещен в специализированное закрытое учреждение.

«Предварительно установлено, что ранения были причинены в ходе конфликта, возникшего между несовершеннолетними. По результатам расследования также будет решен вопрос о привлечении родителей подозреваемого к ответственности за ненадлежащее воспитание», — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Почему подозреваемый может избежать колонии?

Общественный резонанс вокруг дела вызван тем, что нападавший, скорее всего, не понесет классического уголовного наказания, несмотря на всю тяжесть совершенного деяния.

Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан (статья 15 УК РК), уголовная ответственность за большинство преступлений наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления, включая убийство (статья 99 УК РК), планка снижена, но только до 14 лет.

Поскольку задержанному исполнилось лишь 13 лет, закон защищает его от реального тюремного срока в колонии для несовершеннолетних. Максимум, что грозит подростку на данном этапе:

  • Направление в специализированную школу-интернат для детей с девиантным поведением (сроком до 1–3 лет).

  • Постановка на строгий учет в ювенальной полиции.

  • Принудительное амбулаторное или стационарное лечение у психиатра (если экспертиза выявит отклонения).

Ответственность родителей и материальный аспект

В отношении родителей предполагаемого убийцы полиция уже инициировала проверку. Вероятнее всего, им грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 127 КоАП РК), что влечет за собой лишь штраф.

Однако, согласно Гражданскому кодексу РК, родители или законные представители 13-летнего подростка будут обязаны в полном объеме возместить семье погибшего мальчика материальный ущерб (расходы на погребение) и компенсацию за нанесенный моральный вред.

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