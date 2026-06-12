«Старательский туризм»: в Казахстане всем желающим разрешат легально искать золото

В Казахстане инициировали масштабную реформу золотодобычи для частных лиц, которая позволит легализовать вольных золотоискателей и запустить в стране уникальное туристическое направление — «старательский туризм», сообщает Lada.kz.
Действующее законодательство, регулирующее ручной сбор драгметаллов в республике, было принято еще в 2018 году и на сегодняшний день полностью утратило актуальность. На этом фоне исполнительный директор ассоциации «Драгмет» Канат Баитов и глава Союза вольных старателей Серик Нургазин выступили с предложением радикально упростить бюрократические процедуры.
Главная проблема нынешней системы — затягивание выдачи лицензий через местные исполнительные органы (акиматы). Эксперты предлагают перевести золотоискателей на понятные рельсы индивидуального предпринимательства (ИП) с упрощенным налогообложением.
Предлагаемые изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании»:
Расширение территорий: Увеличение площади разрешенных старательских участков до 6 гектаров.
Углубление в недра: Разрешение проводить работы на глубине до 10 метров (вместо нынешних 3 метров).
Правовой статус земли: Возможность полноценного оформления участков в собственность или долгосрочную аренду.
Техническая модернизация: Легализация использования специализированной техники на гибких условиях, что избавит старателей от исключительно изнурительного ручного труда.
Одной из самых ярких инициатив стало создание так называемого «старательского туризма». В качестве стартовых площадок для пилотного проекта выбраны два региона:
Абайская область
Восточно-Казахстанская область (ВКО)
В рамках этого направления любой желающий (как гражданин РК, так и иностранный гость) сможет приехать на специально отведенные полигоны, арендовать лоток или современный металлодетектор и официально попытать удачу в поисках самородков или намывке золотого песка.
Для восточных регионов Казахстана, исторически богатых рассыпным золотом, это шанс оживить экономику отдаленных сел. Более того, перевод вольных старателей в статус легальных ИП позволит вывести из тени «черных копателей». По оценкам отраслевых аналитиков, теневой оборот незаконно добытого золота в РК ежегодно исчисляется сотнями килограммов. Легализация и создание туристических хабов позволят государству не только контролировать оборот драгметалла через официальные точки скупки, но и создать сотни рабочих мест в сфере сервиса и внутреннего туризма.
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