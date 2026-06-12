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12.06.2026, 09:56

«Старательский туризм»: в Казахстане всем желающим разрешат легально искать золото

Новости Казахстана 0 1 837

В Казахстане инициировали масштабную реформу золотодобычи для частных лиц, которая позволит легализовать вольных золотоискателей и запустить в стране уникальное туристическое направление — «старательский туризм», сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые правила игры: почему реформа назрела именно сейчас

Действующее законодательство, регулирующее ручной сбор драгметаллов в республике, было принято еще в 2018 году и на сегодняшний день полностью утратило актуальность. На этом фоне исполнительный директор ассоциации «Драгмет» Канат Баитов и глава Союза вольных старателей Серик Нургазин выступили с предложением радикально упростить бюрократические процедуры.

Главная проблема нынешней системы — затягивание выдачи лицензий через местные исполнительные органы (акиматы). Эксперты предлагают перевести золотоискателей на понятные рельсы индивидуального предпринимательства (ИП) с упрощенным налогообложением.

Предлагаемые изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании»:

  • Расширение территорий: Увеличение площади разрешенных старательских участков до 6 гектаров.

  • Углубление в недра: Разрешение проводить работы на глубине до 10 метров (вместо нынешних 3 метров).

  • Правовой статус земли: Возможность полноценного оформления участков в собственность или долгосрочную аренду.

  • Техническая модернизация: Легализация использования специализированной техники на гибких условиях, что избавит старателей от исключительно изнурительного ручного труда.

Туризм с металлоискателем: где запустят пилотный проект

Одной из самых ярких инициатив стало создание так называемого «старательского туризма». В качестве стартовых площадок для пилотного проекта выбраны два региона:

  1. Абайская область

  2. Восточно-Казахстанская область (ВКО)

В рамках этого направления любой желающий (как гражданин РК, так и иностранный гость) сможет приехать на специально отведенные полигоны, арендовать лоток или современный металлодетектор и официально попытать удачу в поисках самородков или намывке золотого песка.

Мировой опыт и скрытый потенциал для Казахстана

Предложение внедрить «старательский туризм» — это не просто развлечение, а проверенная мировая практика, приносящая колоссальные доходы бюджетам. Подобные туры десятилетиями успешно работают в Австралии (регион Калгурли), США (Аляска и Калифорния) и Новой Зеландии. Там туристы платят не за само золото, а за «эмоцию первооткрывателя», оставляя деньги в местных гостиницах, ресторанах и магазинах снаряжения.

Для восточных регионов Казахстана, исторически богатых рассыпным золотом, это шанс оживить экономику отдаленных сел. Более того, перевод вольных старателей в статус легальных ИП позволит вывести из тени «черных копателей». По оценкам отраслевых аналитиков, теневой оборот незаконно добытого золота в РК ежегодно исчисляется сотнями килограммов. Легализация и создание туристических хабов позволят государству не только контролировать оборот драгметалла через официальные точки скупки, но и создать сотни рабочих мест в сфере сервиса и внутреннего туризма.

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