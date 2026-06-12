Полмиллиарда в одни руки: МСБ в Казахстане готовят беспрецедентные кредитные лимиты

В Казахстане планируют поднять максимальный порог субсидируемых государством кредитов для малого и микробизнеса с 200 млн до 500 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Об этом в эфире подкаста Taldau Talks заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова. По ее словам, ведомство уже ведет соответствующие переговоры с правительством. Главная цель инициативы — поддержать предпринимателей в непростой экономический период и обеспечить им бесперебойный доступ к оборотным средствам для предотвращения закрытия предприятий.

Зачем бизнесу понадобилось больше денег?

Текущий лимит в 200 млн тенге перестал покрывать реальные потребности малого бизнеса из-за инфляционного давления и удорожания логистики, сырья и оборудования за последние годы.

Стоит отметить, что в Казахстане параллельно идет масштабная ревизия программ господдержки. Минэкономразвития и фонд «Даму» постепенно уходят от тотального субсидирования процентных ставок для всех подряд, перенаправляя фокус на приоритетные сектора (обрабатывающая промышленность, IT, туризм) и переходя к инструменту гарантирования кредитов. Увеличение порога до 500 млн тенге позволит качественным проектам из сферы МСБ оставаться на плаву и масштабироваться, несмотря на высокую базовую ставку Нацбанка, которая делает рыночные кредиты труднодоступными.

«Разводка» потоков: БРК уйдет от конкуренции с коммерческими банками

Глава АРРФР также анонсировала пересмотр портфелей крупнейших институтов развития — Банка развития Казахстана (БРК) и холдинга «Байтерек». Между госсектором и частными банками второго уровня (БВУ) планируют провести четкую «линию водораздела».

Если проект способен пройти классическую финансовую экспертизу и коммерчески привлекателен, он должен кредитоваться в обычных банках, а не за счет государственных институтов развития. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и стимулировать коммерческие банки активнее вкладывать ликвидность в реальный сектор экономики, а не «парковать» деньги в нотах Нацбанка.

Синдикаты на 2,5 триллиона тенге: как крупный бизнес делит риски

Для финансирования масштабных капиталоемких и инфраструктурных объектов АРРФР делает ставку на механизм синдицированного кредитования — когда один крупный заем выдается пулом из нескольких банков одновременно.