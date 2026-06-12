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12.06.2026, 11:30

Казахстанцы получат доступ к eGov и eOtinish даже без денег на телефоне: решение Сената

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Сенат Казахстана одобрил масштабный пакет изменений по вопросам развития рынка телекоммуникаций, гарантирующий гражданам бесплатный доступ к ключевым госсервисам при нулевом балансе, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Социальный интернет: госуслуги вопреки нулевому балансу

Важнейшим решением сенаторов стало законодательное закрепление права казахстанцев на бесперебойный доступ к государственным цифровым платформам. Теперь, даже если абонент не успел вовремя пополнить мобильный счет и его баланс ушел в ноль, операторы связи не смогут заблокировать доступ к ключевым экосистемам.

Бесплатный трафик будет автоматически предоставляться для таких социально значимых ресурсов, как:

  • Портал электронного правительства eGov и его мобильная версия eGov Mobile;

  • Платформа для бизнеса eGov Business;

  • Единая система официальных обращений граждан eOtinish.

Как пояснила на пленарном заседании сенатор Ляззат Рысбекова, данные меры направлены на повышение доступности госуслуг и защиту прав граждан, которым критически важно иметь доступ к личным документам и цифровым сервисам в любой жизненной ситуации.

Удар по «серому» импорту и усиление службы 112

Закон также радикально меняет правила игры на рынке мобильной техники. Функции по верификации IMEI-кодов и абонентских устройств сотовой связи теперь официально передаются Государственной радиочастотной службе. Эксперты ожидают, что жесткий контроль со стороны госмонополии позволит практически полностью ликвидировать схемы теневого импорта смартфонов в республику и обеспечит прозрачный оборот гаджетов.

Новые правила затронут и оборудование для усиления связи (репитеры). Ввозить их в страну отныне разрешено исключительно официальным операторам связи. Это связано с тем, что кустарные, несертифицированные репитеры, массово закупаемые гражданами на зарубежных маркетплейсах, создавали мощные помехи для базовых станций, ухудшая качество интернета во всем районе.

Параллельно модернизируется система экстренной помощи. Единая дежурно-диспетчерская служба «112» получит новые технологические и правовые инструменты для мгновенного геопозиционирования и оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Аналитика: Ликвидация «цифрового неравенства» в селах

Помимо очевидного удобства для горожан, закон снимает серьезные административные барьеры для сотовых операторов при возведении антенно-мачтовых сооружений. Ранее бюрократические процедуры согласования земли и строительства вышек затягивались на месяцы, из-за чего сотовые вышки в отдаленных аулах строились крайне медленно.

Упрощение порядка установки инфраструктуры связи позволит операторам ускорить развертывание сетей 4G и 5G. По оценкам профильных экспертов, это ключевой шаг к ликвидации «цифрового неравенства» между мегаполисами и отдаленными сельскими населенными пунктами Казахстана.

Энергетический компромисс: как ЦОДы и майнеры спасут старые ТЭЦ

Казахстан официально закрепил за центрами обработки данных (ЦОД) статус стратегических объектов, что обусловлено вопросами национальной кибербезопасности. Теперь для их запуска вводится обязательный уведомительный порядок.

Однако наиболее интересное экономическое нововведение касается интеграции дата-центров и субъектов цифрового майнинга в энергетическую систему страны:

  • Инвестиции без госдолга: Частные инвесторы получили право модернизировать действующие, зачастую изношенные казахстанские электростанции (преимущественно угольную генерацию) за собственный счет. Государство при этом не берет на себя обязательств по возврату этих средств.

  • Прямые контракты: В обмен на инвестиции владельцы обновленных мощностей смогут напрямую продавать часть полученной «избыточной» электроэнергии крупным ЦОДам и легальным майнерам по долгосрочным договорам.

  • Выгода для населения: Оставшаяся, неиспользованная майнерами часть выработанного электричества будет направляться в общую энергосеть страны, снижая дефицит энергии для рядовых потребителей и коммунальных нужд.

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