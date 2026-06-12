Как «Сергек» предлагает вычислять опасных таксистов в Казахстане

В Казахстане планируют запустить систему динамических риск-профилей для водителей такси на основе искусственного интеллекта, которая заменит привычные субъективные оценки пассажиров на объективный анализ безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: asia24.media

На прошедшем форуме «Развитие городской мобильности в Казахстане» генеральный директор Sergek Group Евгений Ким представил принципиально новую концепцию контроля качества пассажирских перевозок. По его мнению, существующие «звездные» рейтинги в мобильных приложениях агрегаторов отражают лишь вежливость водителя и чистоту салона, но не дают представления о реальной угрозе попадания в ДТП.

Искусственный интеллект (AI) призван исправить этот пробел, оценивая каскад факторов: от частоты резких торможений до соблюдения режима труда и отдыха.

От фиксации штрафов к прогнозированию аварий

Глава Sergek Group подчеркнул, что современная система дорожной безопасности в стране работает реактивно — то есть наказывает уже по факту совершенного правонарушения или аварии (штрафы, протоколы, суды). Внедрение AI позволит перейти к предиктивной (предупреждающей) модели.

«Раньше технологии фиксировали последствия. Сегодня AI способен прогнозировать риск. Завтра задача умного города будет не находить виновных после ДТП, а не допускать самого ДТП», — заявил Евгений Ким.

Нейросеть будет агрегировать массив данных в режиме реального времени:

Текущие погодные условия и коэффициент аварийности конкретного участка трассы.

Специфику вождения (резкие ускорения, агрессивное перестроение, систематическое превышение скорости).

Физиологические маркеры (длительность нахождения на смене, признаки усталости, ночные дежурства).

На основе этого алгоритм сформирует динамический риск-профиль водителя. По задумке разработчиков, технология должна стать таким же неотъемлемым и обязательным элементом безопасности, какими в свое время стали ремни безопасности и антиблокировочная система (ABS).

Мировой опыт и экономический подтекст

Идея внедрения телематики и AI-скоринга для водителей коммерческого транспорта активно развивается на глобальном рынке. Например, в США и странах ЕС крупные страховые компании и логистические гиганты (такие как UPS и DHL) используют системы

Для Казахстана эта инициатива имеет глубокий экономический подтекст, который затронет сразу несколько сфер:

Дифференцированное страхование: Страховые компании смогут уйти от единых тарифов ОГПО для такси. Водители с «зеленым» (безопасным) статусом получат скидки на страховку, тогда как для «красной» зоны тарифы станут заградительными. Блокировки в агрегаторах: Яндекс.Go и другие платформы, работающие в РК, смогут автоматически ограничивать доступ к заказам для водителей, чей AI-профиль указывает на критический уровень утомления или опасное вождение, не дожидаясь жалоб от клиентов.

Подводные камни: Юридическая сторона вопроса

Несмотря на очевидные плюсы для общественной безопасности, эксперты отрасли указывают на ряд регуляторных и технических вызовов, с которыми столкнется инициатива в Казахстане.

Конфиденциальность данных: Сбор детальной информации о геолокации, стиле вождения и биометрии (усталость по лицу/мимике) требует жесткого соблюдения Закона РК «О персональных данных и их защите». Потребуется четко разграничить, какие именно данные Sergek Group или агрегаторы имеют право собирать и хранить.

Проблема интеграции: Чтобы система работала эффективно, необходима бесшовная интеграция баз данных МВД РК, страховых компаний (состоящих в единой базе данных ЕБДБ) и внутренних систем телематики агрегаторов такси.

Тем не менее, запуск подобного проекта может стать прецедентом для всего СНГ, превратив сегмент пассажирских перевозок Казахстана в один из самых прозрачных и цифровизированных.