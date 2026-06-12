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12.06.2026, 13:33

Как «Сергек» предлагает вычислять опасных таксистов в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 635

В Казахстане планируют запустить систему динамических риск-профилей для водителей такси на основе искусственного интеллекта, которая заменит привычные субъективные оценки пассажиров на объективный анализ безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: asia24.media
Фото: asia24.media

На прошедшем форуме «Развитие городской мобильности в Казахстане» генеральный директор Sergek Group Евгений Ким представил принципиально новую концепцию контроля качества пассажирских перевозок. По его мнению, существующие «звездные» рейтинги в мобильных приложениях агрегаторов отражают лишь вежливость водителя и чистоту салона, но не дают представления о реальной угрозе попадания в ДТП.

Искусственный интеллект (AI) призван исправить этот пробел, оценивая каскад факторов: от частоты резких торможений до соблюдения режима труда и отдыха.

От фиксации штрафов к прогнозированию аварий

Глава Sergek Group подчеркнул, что современная система дорожной безопасности в стране работает реактивно — то есть наказывает уже по факту совершенного правонарушения или аварии (штрафы, протоколы, суды). Внедрение AI позволит перейти к предиктивной (предупреждающей) модели.

«Раньше технологии фиксировали последствия. Сегодня AI способен прогнозировать риск. Завтра задача умного города будет не находить виновных после ДТП, а не допускать самого ДТП», — заявил Евгений Ким.

Нейросеть будет агрегировать массив данных в режиме реального времени:

  • Текущие погодные условия и коэффициент аварийности конкретного участка трассы.

  • Специфику вождения (резкие ускорения, агрессивное перестроение, систематическое превышение скорости).

  • Физиологические маркеры (длительность нахождения на смене, признаки усталости, ночные дежурства).

На основе этого алгоритм сформирует динамический риск-профиль водителя. По задумке разработчиков, технология должна стать таким же неотъемлемым и обязательным элементом безопасности, какими в свое время стали ремни безопасности и антиблокировочная система (ABS).

Мировой опыт и экономический подтекст

Идея внедрения телематики и AI-скоринга для водителей коммерческого транспорта активно развивается на глобальном рынке. Например, в США и странах ЕС крупные страховые компании и логистические гиганты (такие как UPS и DHL) используют системы
 
Для Казахстана эта инициатива имеет глубокий экономический подтекст, который затронет сразу несколько сфер:

  1. Дифференцированное страхование: Страховые компании смогут уйти от единых тарифов ОГПО для такси. Водители с «зеленым» (безопасным) статусом получат скидки на страховку, тогда как для «красной» зоны тарифы станут заградительными.

  2. Блокировки в агрегаторах: Яндекс.Go и другие платформы, работающие в РК, смогут автоматически ограничивать доступ к заказам для водителей, чей AI-профиль указывает на критический уровень утомления или опасное вождение, не дожидаясь жалоб от клиентов.

Подводные камни: Юридическая сторона вопроса

Несмотря на очевидные плюсы для общественной безопасности, эксперты отрасли указывают на ряд регуляторных и технических вызовов, с которыми столкнется инициатива в Казахстане.

  • Конфиденциальность данных: Сбор детальной информации о геолокации, стиле вождения и биометрии (усталость по лицу/мимике) требует жесткого соблюдения Закона РК «О персональных данных и их защите». Потребуется четко разграничить, какие именно данные Sergek Group или агрегаторы имеют право собирать и хранить.

  • Проблема интеграции: Чтобы система работала эффективно, необходима бесшовная интеграция баз данных МВД РК, страховых компаний (состоящих в единой базе данных ЕБДБ) и внутренних систем телематики агрегаторов такси.

Тем не менее, запуск подобного проекта может стать прецедентом для всего СНГ, превратив сегмент пассажирских перевозок Казахстана в один из самых прозрачных и цифровизированных.

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