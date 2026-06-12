«Формула бедности»: почему миллионные пороги ЕНПФ не совпадают с зарплатами казахстанцев

Резкое повышение порогов минимальной достаточности (ПМД) защитит ЕНПФ от опустошения, но оставит тысячи казахстанцев без жилья и не гарантирует им безбедную старость, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Решение властей в очередной раз пересмотреть методику расчета и повысить пороги минимальной достаточности (ПМД) вызвало волну критики в обществе. В зависимости от возраста планка подскочила сразу на 79% и выше, фактически заблокировав для большинства граждан доступ к собственным пенсионным деньгам.

Известный экономист Руслан Султанов в интервью финансовому порталу LS отметил, что с точки зрения чистой экономической теории этот шаг логичен: пенсионный фонд должен обеспечивать старость, а не субсидировать покупку квартир. Однако выбранная государством форма — резкая, без переходных периодов — нанесла серьезный удар по финансовому планированию населения.

Изначально программа досрочного изъятия части накоплений на жилье и лечение стартовала в Казахстане в 2021 году. За это время граждане сняли из ЕНПФ триллионы тенге, что спровоцировало небывалый перегрев рынка недвижимости и инфляционное давление. Нынешнее «закручивание гаек» — это попытка государства экстренно нажать на тормоза.

Шок для покупателей жилья и легкое охлаждение недвижимости

По мнению Руслана Султанова, в краткосрочной перспективе главным последствием реформы станет резкое сужение круга лиц, способных воспользоваться изъятиями. Казахстанцы, собиравшие деньги на первоначальный взнос по ипотеке, оказались у разбитого корыта.

На рынке недвижимости это приведет к закономерным процессам:

Падение спроса: Исчезнет огромный пласт «свободных» пенсионных денег, который подпитывал рынок.

Снижение активности: Застройщики ощутят отток покупателей, особенно в сегментах «эконом» и «комфорт».

Впрочем, обвала цен ждать не стоит. Экономист подчеркивает, что стоимость квадратного метра формируется комплексно: на нее давят себестоимость стройматериалов, инфляция, дефицит и цена земельных участков, а также доступность коммерческих ипотечных программ.

Бедные останутся бедными: скрытые системные риски

Для самой пенсионной системы эффект выглядит позитивным: деньги не «вымываются» из фонда, остаются на счетах и генерируют инвестиционный доход. Но системную проблему — мизерный размер накоплений у миллионов казахстанцев — механическое повышение планки ПМД решить не способно.

«Повышение порогов просто консервирует и защищает то, что уже накоплено у относительно обеспеченных граждан. Но оно не создает новых доходов и не заставляет счета расти быстрее», — констатирует Султанов.

Эксперт напоминает, что корень проблемы лежит за пределами ЕНПФ. Медленный рост накоплений обусловлен фундаментальными экономическими факторами:

Низкий уровень официальных зарплат в регионах. Высокая доля теневой экономики и самозанятых, отчисляющих взносы нерегулярно или с минимальной базы. Перерывы в трудовом стаже (декреты, периоды безработицы). Инфляция, которая периодически «съедает» чистую доходность фонда.

Мировой опыт: почему Казахстан наступает на чужие грабли?

+------------------+-------------------------------------------------------------+ | Страна | Опыт управления пенсионными изъятиями | +------------------+-------------------------------------------------------------+ | Сингапур (CPF) | Модель-эталон. Позволяет покупать жилье, но взносы | | | достигают до 37% от зарплаты. Система сбалансирована. | +------------------+-------------------------------------------------------------+ | Перу | Разрешили массовое снятие денег во время пандемии. Итог: | | | крах системы, миллионы граждан остались вообще без пенсий. | +------------------+-------------------------------------------------------------+ | Казахстан (ЕНПФ) | Средний вариант: изъятия разрешили при низких порогах, | | | затем резко заблокировали их, вызвав социальный кризис. | +------------------+-------------------------------------------------------------+

Международная практика показывает, что заигрывание с досрочными пенсионными выплатами всегда заканчивается одинаково. Яркий пример — Перу, где череда популистских реформ по раздаче пенсионных денег привела к тому, что пенсионная система страны оказалась фактически разрушена.

Казахстан пошел по пути Сингапура (система CPF), но не учел главного: в Сингапуре совокупный пенсионный взнос (работника и работодателя) составляет до 37% от дохода, тогда как в РК стандартная ставка — всего 10%. При таких низких отчислениях разрешать массовые изъятия изначально было стратегической ошибкой.

Что дальше: полный запрет или точечные уступки?

Руслан Султанов полагает, что в идеальной экономической модели государству следовало бы полностью ликвидировать инструмент досрочных изъятий, вернув ЕНПФ его базовую функцию — обеспечение старости.

Однако в текущих реалиях жесткий и одномоментный запрет вызовет опасный всплеск социального недовольства. Люди уже привыкли видеть в ЕНПФ своего рода альтернативный депозит.

Возможные сценарии развития ситуации:

Постепенное сужение коридора: Оставить возможность снятия средств только на исключительные цели — например, на дорогостоящее и уникальное лечение, которое невозможно оплатить в рамках ОСМС.

Введение переходных механизмов: Власти могут пойти на уступки и временно смягчить правила для тех граждан, кто уже открыл спецсчета, собирал документы или находился на финальной стадии оформления сделок купли-продажи жилья.

В долгосрочной перспективе государству придется признать: чтобы у казахстанцев были высокие пенсии, нужно бороться с бедностью и «серыми» зарплатами, а не бесконечно менять формулы расчета порогов в ЕНПФ. Поддержание стабильности фонда за счет урезания возможностей граждан — это лишь тактический маневр, оставляющий стратегическую проблему нерешенной.