МИД раскрыл новые подробности упрощения шенгена для казахстанцев

Казахстан и Европейский союз вышли на финишную прямую в согласовании новых правил выдачи шенгенских виз. Стороны объявили о существенном прогрессе в переговорах, которые призваны заметно сократить бюрократические барьеры для казахстанцев, сообщает Lada.kz.

Фото Жанары Каримовой

Сроки и мультивизы: о чем договорились дипломаты

В Астане завершился очередной раунд официальных переговоров между представителями Министерства иностранных дел Республики Казахстан и делегацией Евросоюза. Главной темой встречи стало детальное обсуждение двух базовых документов: Соглашения об упрощении выдачи виз и Соглашения о реадмиссии (согласия на прием обратно граждан, нарушивших миграционный режим).

По информации внешнеполитического ведомства РК, дипломатам удалось значительно сблизить позиции по ключевым практическим аспектам. В частности, на повестке дня стояли вопросы, которые больше всего волнуют рядовых путешественников:

Кардинальное сокращение официальных сроков рассмотрения документов консульствами;

Внедрение более четкого и прозрачного порядка выдачи долгосрочных многократных виз (мультивиз);

Оптимизация и сокращение избыточного перечня запрашиваемых справок и подтверждающих документов.

По итогам встречи в МИД РК констатировали «существенный прогресс» по большинству пунктов. Стороны рассчитывают, что обновленный регламент заложит прочный фундамент для расширения деловых, научно-образовательных и туристических связей между Казахстаном и ЕС.

Чего ждать казахстанцам и какова статистика

Официальный диалог об упрощении визового режима был запущен в Брюсселе в декабре 2025 года, а политический импульс процессу дала встреча Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Верховным представителем ЕС Каей Каллас весной 2025 года. Согласно планам МИД, финальное подписание документов ожидается во второй половине 2026 года.

Что конкретно может измениться после подписания соглашения:

Снижение визового сбора. Как показывает практика аналогичных соглашений ЕС с другими странами, стандартный визовый сбор для граждан может быть снижен с текущих 90 евро (тариф, установленный ЕС в 2024 году) до 35 евро. Более того, определенные категории граждан (студенты, близкие родственники резидентов ЕС, участники гуманитарных миссий) могут быть полностью освобождены от уплаты пошлины. Ускоренное рассмотрение. Ожидается, что стандартный срок принятия решения по визе сократится до 10 календарных дней (сейчас в пиковые сезоны рассмотрение в консульствах Франции или Германии может затягиваться на срок до 15–30 дней, а при апелляциях — до 60–90 дней). «Длинные» визы. Будет систематизирован процесс получения шенгена на 1 год, 2 года и 5 лет для благонадежных путешественников, которые ранее не нарушали правила пребывания в Европе.

Согласно внутренней статистике за прошлые периоды, казахстанцы ежегодно тратят более 1,2 миллиона евро на консульские сборы, сталкиваясь при этом со средним уровнем отказов около 9-11% (примерно каждый девятый заявитель получает отказ). Главными причинами отрицательных решений эксперты называют ошибки в бронях и предоставление сомнительных финансовых документов. Оптимизация перечня справок призвана свести к минимуму этот «человеческий фактор».

Что означает соглашение о реадмиссии?

Важно понимать, что Евросоюз никогда не идет на визовые уступки в одностороннем порядке. Обязательным спутником соглашения об облегчении въезда является договор о реадмиссии.

Это означает, что Казахстан берет на себя строгие обязательства по оперативному приему обратно тех своих граждан, которые въехали в Европу легально, но остались там сверх положенных 90 дней или нарушили трудовое законодательство ЕС. Именно готовность Астаны жестко контролировать миграционные потоки и выстраивать доверительную систему безопасности позволила европейской стороне дать зеленый свет визовым послаблениям.