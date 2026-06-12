Нацбанк Казахстана рассекретил заначки граждан

Каждый четвертый казахстанец сформировал личный финансовый резерв, причем главным объектом доверия в 2026 году стали банковские вклады, потеснив традиционные инвестиции в квадратные метры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Bank RBK

Депозитный триумф: как Нацбанк переиграл рынок недвижимости

Казахстанцы стремительно меняют свои финансовые привычки. Согласно свежим данным Национального банка РК, доля семей, имеющих денежные излишки, совершила колоссальный рывок — до 27,2% в мае 2026 года (против скромных 13% трехлетней давности).

Абсолютным лидером среди инструментов сбережения стали банковские депозиты, которые выбирают уже 67,1% граждан. Секрет такой популярности прост — жесткая монетарная политика регулятора. Удерживая базовую ставку на уровне 18% большую часть года (со снижением до 17% в июне), Нацбанк превратил вклады в максимально доходный и безрисковый инструмент.

Общий объем депозитов в стране взлетел до 28,6 трлн тенге, что составляет почти пятую часть (17,8%) от всего ВВП республики за прошлый год. Столь высокая концентрация ликвидности в банковском секторе снижает потребительское давление на рынок товаров, помогая сдерживать инфляционные ожидания.

Охлаждение к «бетону»: почему квартиры теряют инвесторов

Традиционная слепая вера казахстанцев в недвижимость начала давать сбой. Доля тех, кто предпочитает парковать капитал в квадратных метрах, просела до 21,3% (минус 2,4% за год).

Инвесторы начали считать реальную доходность. На фоне стагнации цен на жилье и высоких эксплуатационных расходов, простая математика оказалась на стороне финтеха: зайти в депозит можно в один клик с гарантированным высоким процентом, тогда как продажа квартиры в условиях охлаждения рынка может затянуться на месяцы.

Наличные в тренде, а доллар сдает позиции

Несмотря на тотальную цифровизацию и лидерство Казахстана в сфере безналичных платежей, треть населения (35,2%) по-прежнему не готова полностью отказаться от бумажных денег.

При этом в валютных предпочтениях наблюдается абсолютное доминирование национальной валюты:

Тенге: 87,6% (безоговорочное доверие на фоне высоких ставок);

Доллар США: 30,4%;

Евро: 5,9%;

Российский рубль: 4,3%.

(Примечание: общая сумма превышает 100%, так как респонденты могут распределять корзину сбережений по разным валютам).

Новая реальность: от выживания к инвестициям

Главный экономический итог трехлетней трансформации — качественное изменение мышления граждан. Если осенью 2023 года ключевой задачей среднестатистического казахстанца было банальное выживание до зарплаты и попытка отложить хоть что-то (это удавалось лишь 9-13% населения), то в 2026 году фокус сместился на грамотное управление капиталом.

Об этом свидетельствует и двукратный рост интереса к фондовому рынку: доля граждан, выбирающих ценные бумаги, подскочила с 5% до 11,2%. Этому способствовали как выходы крупных национальных компаний на IPO, так и упрощение доступа к брокерским счетам через привычные банковские экосистемы. Накопительная модель поведения окончательно закрепилась в обществе, опережая потребительские аппетиты.