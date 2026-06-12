Слово — не воробей: за что теперь будут судить в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил масштабные поправки в антикоррупционное законодательство. Отныне даже устное обещание или предложение взятки признается полноценным уголовным преступлением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции». Главное и самое резонансное новшество документа — криминализация так называемых «намерений» коррупционного характера.

Если раньше уголовная ответственность наступала непосредственно в момент передачи денег, имущества или оказания услуг, то теперь закон карает на более ранней стадии. Сам факт согласия дать взятку или предложение должностному лицу «развести вопрос» (даже если физической передачи ценностей не произошло) влечет за собой жесткое уголовное преследование.

Международный стандарт: почему это произошло именно сейчас

Подобное радикальное ужесточение — не случайная инициатива, а планомерное выполнение Казахстаном обязательств перед международными институтами.

Данная норма напрямую соотносится с рекомендациями ГРЕКО (Группы государств против коррупции), к которой Казахстан присоединился ранее, а также с Конвенцией ООН против коррупции.

В международной юридической практике концепция «promise or offering of a bribe» (обещание или предложение взятки) давно является базовым стандартом. Опыт стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) показывает, что пресечение коррупции на этапе «устных договоренностей» позволяет снизить уровень бытовой и системной коррупции на 20-30% в первые годы применения нормы.

Как это будет работать на практике?

У многих граждан и юристов возникает логичный вопрос: как доказать, что обещание взятки было реальным намерением, а не пустой фразой или двусмысленной шуткой? В следственную практику Казахстана теперь внедряются новые протоколы:

Аудио- и видеофиксация: Основной доказательной базой станут записи скрытых камер, диктофонов, а также легально перехваченные телефонные разговоры и переписки в мессенджерах.

Заявления чиновников: Если госслужащему предлагают незаконное вознаграждение, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Антикоррупционную службу. Игнорирование такого предложения со стороны чиновника может быть расценено как сокрытие преступления.

Провокация исключена: При этом законодательство четко разграничивает оперативную фиксацию преступного умысла и искусственную провокацию взятки со стороны правоохранительных органов — последняя в Казахстане по-прежнему строго запрещена и преследуется по закону.

Комплексный удар по коррупции

Подписанный президентом закон не ограничивается только «обещаниями». Пакет поправок существенно расширяет круг лиц, подпадающих под понятие «субъект коррупции», ужесточает комплаенс-контроль в квазигосударственном секторе и вводит более жесткие санкции для посредников.

Эксперты сходятся во мнении, что новые правила игры потребуют от казахстанского общества полной перестройки правового сознания: привычные «попытки договориться на месте» теперь официально переводят граждан в статус подозреваемых в совершении уголовного преступления.