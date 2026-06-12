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12.06.2026, 16:50

В Казахстане объявили об объединении партий Amanat и "Адилет": что это значит для страны?

Новости Казахстана 0 1 430

Казахстанское политическое поле переживает масштабную трансформацию: правящая партия Amanat объявила о слиянии с партией «Адилет» для консолидации ресурсов в условиях масштабных государственных реформ, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба акима Алматы
© Photo : Пресс-служба акима Алматы

Новый курс на консолидацию: как принималось решение

На внеочередном съезде партии Amanat в Алматы делегаты единогласно проголосовали за объединение с политической партией «Адилет». По словам руководства объединения, этот шаг продиктован глобальными вызовами и необходимостью модернизации внутренней политики страны.

Председатель Amanat и спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, выступая перед участниками съезда, подчеркнул, что текущий исторический момент требует от политических сил максимальной сплоченности.

«Наша партия всегда придерживалась принципа: "Перемены начинаются с нас". Поэтому и сейчас мы должны сделать шаг, который отвечает логике времени, интересам государства и запросу общества. Сегодня стране нужны не новые линии разделения, а новые точки объединения. И в этот ответственный момент мы должны объединиться и соединить наши ресурсы с новой политической партией "Адилет"», — заявил Ерлан Кошанов.

Что известно о партиях и зачем им этот союз?

Партия Amanat (бывшая «Нур Отан») традиционно занимает доминирующее положение в Парламенте Казахстана, являясь главной политической опорой проводимого в стране курса реформ. Партия обладает мощнейшей региональной сетью, развитой инфраструктурой и самым крупным электоральным весом.

Партия «Адилет» (в переводе — «Справедливость»), позиционирующая себя как правовое общественное объединение, традиционно делает ставку на экспертное сообщество, юристов, интеллигенцию и борьбу за социальную справедливость.

Экспертный контекст: Слияние двух партий — это не просто механическое сложение мандатов, а стратегический шаг. Правящая партия Amanat получает мощный приток свежих кадров, юристов и экспертов из «Адилет», что усилит ее законотворческий потенциал. В свою очередь, платформа «Адилет» интегрируется в крупнейший политический институт страны, получая прямой доступ к реализации своих инициатив на государственном уровне.

Политический бэкграунд: в русле концепции «Слышащего государства»

Процесс объединения партий полностью укладывается в логику масштабной политической реформы, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Направленная на построение «Справедливого Казахстана» (Әділетті Қазақстан), эта стратегия требует укрупнения партийных институтов ради избежания политической фрагментации.

Казахстанские политологи отмечают, что тренд на консолидацию партийного поля продолжится. В условиях, когда обществу необходимы видимые социально-экономические результаты, раздробленность политических сил лишь тормозит реформы. Союз Amanat и «Адилет» призван стать сигналом для всего гражданского общества: пришло время созидания, а не межпартийной конкуренции.

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