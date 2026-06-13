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12.06.2026, 19:21

Дорогостоящие анализы и операции станут бесплатными для казахстанцев с 1 июля

Новости Казахстана 0 1 370

Минздрав РК расширяет пакеты ОСМС и бесплатной медпомощи. Казахстанцам станут доступны дорогостоящие генетические тесты, детская пластическая хирургия и современные методы лечения рака, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Профилактика нации: в ОСМС добавят уникальный генетический скрининг

Министерство здравоохранения Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа, который существенно меняет наполнение пакетов обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Главным новшеством в сфере профилактической медицины станет внедрение бесплатного скрининга на носительство спинальной мышечной атрофии (СМА).

СМА — одно из самых тяжелых и дорогостоящих в лечении орфанных (редких) заболеваний в мире. Стоимость одного укола для исцеления такого ребенка (например, препаратом «Золгенсма») исчисляется миллионами долларов. При этом около 1 из 40–50 человек на планете является скрытым носителем дефектного гена SMN1, даже не подозревая об этом. Если оба родителя передадут ребенку такой ген, вероятность рождения больного младенца составляет 25%. Внедрение массового ДНК-тестирования на этапе планирования беременности позволит сотням казахстанских семей избежать трагедии и родить здоровых детей с помощью современных репродуктивных технологий (ЭКО с преимплантационной диагностикой).

Квоты на будущее: государство оплатит пластические операции для детей

Второе важнейшее направление документа касается детской челюстно-лицевой хирургии. За счет средств фонда ОСМС планируется полностью покрывать расходы на высокотехнологичные реконструктивные и пластические операции для детей с врожденными пороками развития лицевого скелета (такими как «заячья губа», «волчья пасть» и другими сложными деформациями).

Раньше родителям маленьких пациентов нередко приходилось собирать огромные суммы через благотворительные фонды или возить детей на операции за рубеж. Переход этих услуг в систему ОСМС позволит проводить сложные многоэтапные хирургические вмешательства внутри страны, снизив инвалидизацию детей и помогая им быстрее адаптироваться в социуме.

Революция в онкологии: Минздрав пересматривает тарифы на лечение рака

Серьезные изменения ждут и онкологическую службу Казахстана. Ведомство инициировало масштабный пересмотр тарифов на лучевую, лекарственную (химиотерапию) и хирургическую помощь. Существующие тарифы давно не покрывали реальных расходов клиник на закупку инновационных препаратов и обслуживание импортного оборудования.

Особый акцент Минздрав делает на обновлении подходов к финансированию высокотехнологичной радиологии, включая томотерапию.

Томотерапия — это «золотой стандарт» современной лучевой терапии. В отличие от классических линейных ускорителей, аппарат для томотерапии объединяет в себе возможности компьютерного томографа и радиационной установки. Он облучает опухоль по спирали, послойно, с ювелирной точностью до миллиметра. Это позволяет уничтожать новообразования сложных форм (например, опухоли головного и спинного мозга, запущенные стадии рака с метастазами), практически не повреждая здоровые ткани вокруг. Повышение тарифов позволит онкоцентрам закупать больше расходных материалов для таких аппаратов, а пациентам — получать лечение быстрее, без многомесячных очередей.

Также ведомство намерено актуализировать расценки на ряд востребованных консультативно-диагностических услуг (КДУ) для населения, однако точный список процедур пока держится в секрете.

Когда нововведения вступят в силу?

На данный момент проект приказа размещен для публичного разбора на портале «Открытые НПА». Процедура открытого голосования и обсуждения документа продлится до 29 июня 2026 года. Если инициатива Минздрава получит одобрение и приказ будет подписан, новые правила и расширенный перечень бесплатных медицинских услуг начнут действовать на всей территории Казахстана уже с 1 июля 2026 года.

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