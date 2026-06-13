Конституционный суд изменил правило для работников, добивающихся восстановления на работе

Конституционный суд Республики Казахстан рассмотрел нормы, связанные с восстановлением граждан на работе и порядком судебной защиты трудовых прав. В результате ряд положений Трудового и Гражданского процессуального кодексов был признан не соответствующим Конституции. Решение направлено на устранение ограничений, мешающих гражданам эффективно защищать свои трудовые права в суде, передаёт Lada.kz со сылкой на Zakon.kz.

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Конституционный суд Республики Казахстан признал неконституционными отдельные положения трудового и гражданского процессуального законодательства, которые ограничивали право граждан на судебную защиту при спорах о восстановлении на работе, а также при пересмотре ранее вынесенных судебных решений.

Речь, в частности, шла об отдельных нормах Трудового кодекса и Гражданского процессуального кодекса, которые регулировали сроки обращения в суд и возможность пересмотра судебных актов. Суд указал, что действующие ограничения в ряде случаев лишали граждан реальной возможности восстановить свои нарушенные права, даже если новые обстоятельства подтверждали их позицию.

В Конституционный суд поступали обращения граждан, столкнувшихся с отказами в восстановлении на работе из-за пропуска установленных сроков обращения. Также рассматривались ситуации, когда существующие процессуальные нормы не позволяли пересматривать судебные решения, даже при наличии новых данных, опровергающих прежние выводы судов.

По итогам проверки суд пришел к выводу, что такие ограничения нарушают право на эффективную судебную защиту. В результате оспариваемые нормы были признаны не соответствующими Конституции.

В решении отмечается, что законодательство должно обеспечивать баланс между стабильностью судебных решений и возможностью граждан защищать свои права в случае появления новых обстоятельств, влияющих на исход дела.

Таким образом, позиция Конституционного суда направлена на усиление гарантий судебной защиты работников, которые добиваются восстановления на работе и пересмотра ранее принятых решений.