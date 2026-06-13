Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев заявил о сложении полномочий

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев заявил, что принял решение сложить полномочия, объяснив это необходимостью обновления руководства и предотвращения монополии во внутренней партийной системе, сообщает Lada.kz со ссылкой на BES.media.

Фото пресс-службы партии "Ак жол"

Заявление прозвучало на съезде партии, который проходит сегодня, 13 июня.

"Мы уже находимся в потоке событий, меняющих сегодняшнюю реальность. Но монополия может мешать этому. А лучшее лекарство против монополии – периодическая сменяемость руководства. Поэтому, чтобы не замыкаться в самом себе и не сдерживать возможные новые идеи и импульсы, я принял решение сложить полномочия председателя партии", – сказал Перуашев.

Он предложил на должность руководителя кандидатуру партии Дании Еспаевой, отметив её роль как одного из инициаторов новых подходов в современной политике и экономике Казахстана.

Азат Перуашев возглавлял партию "Ак жол" с 2011 года.