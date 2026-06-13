На Казахстан 14 июня надвигаются шквальный ветер, ливни и жара до +38 градусов

В воскресенье, 14 июня, в Казахстане ожидается неустойчивая погода с целым рядом опасных явлений. В различных регионах прогнозируются сильный ветер, шквалы, дожди с грозами и градом, а также аномальная жара до +38 градусов. По данным синоптиков, неблагоприятные условия сохранятся на большей части территории страны, передаёт Lada.kz .

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14 июня на территории Казахстана сохранится влияние атмосферных фронтов, из-за чего погода останется неустойчивой. В ряде областей ожидаются осадки, грозы и усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, на севере, северо-западе и в отдельных районах страны возможны сильные дожди. Кроме того, местами прогнозируются град и шквалистый ветер. По республике ожидается усиление ветра, а на юге не исключены пыльные бури.

Сильная жара +35+38°С ожидается днем:

в Восточно-Казахстанской области,

в Алматинской области,

в Жамбылской области,

в области Жетысу,

в области Абай.

высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юге, востоке Атырауской областей, на западе Мангистауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, на юге, в центре Акмолинской, на севере Павлодарской, на западе, севере, в центре Алматинской, на юго-востоке, в центре Туркестанской областей;

Специалисты предупреждают, что сочетание высокой температуры, сильного ветра и дефицита осадков способствует повышению пожарной опасности. В некоторых районах страны сохраняется чрезвычайный уровень риска возникновения природных пожаров.

По информации метеорологов, неблагоприятные погодные условия могут сохраняться и в последующие дни. Жителям страны рекомендуют следить за прогнозами и соблюдать меры предосторожности во время гроз, сильного ветра и аномальной жары.