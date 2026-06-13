На Казахстан 14 июня надвигаются шквальный ветер, ливни и жара до +38 градусов

В воскресенье, 14 июня, в Казахстане ожидается неустойчивая погода с целым рядом опасных явлений. В различных регионах прогнозируются сильный ветер, шквалы, дожди с грозами и градом, а также аномальная жара до +38 градусов. По данным синоптиков, неблагоприятные условия сохранятся на большей части территории страны, передаёт Lada.kz.
14 июня на территории Казахстана сохранится влияние атмосферных фронтов, из-за чего погода останется неустойчивой. В ряде областей ожидаются осадки, грозы и усиление ветра.
По прогнозам синоптиков, на севере, северо-западе и в отдельных районах страны возможны сильные дожди. Кроме того, местами прогнозируются град и шквалистый ветер. По республике ожидается усиление ветра, а на юге не исключены пыльные бури.
Сильная жара +35+38°С ожидается днем:
Специалисты предупреждают, что сочетание высокой температуры, сильного ветра и дефицита осадков способствует повышению пожарной опасности. В некоторых районах страны сохраняется чрезвычайный уровень риска возникновения природных пожаров.
По информации метеорологов, неблагоприятные погодные условия могут сохраняться и в последующие дни. Жителям страны рекомендуют следить за прогнозами и соблюдать меры предосторожности во время гроз, сильного ветра и аномальной жары.
Комментарии0 комментарий(ев)