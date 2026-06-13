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13.06.2026, 18:01

Казахстан делает ставку на внутреннее производство, и это уже приносит результаты

Новости Казахстана 0 596

Казахстан продолжает курс на укрепление внутреннего производства, что положительно сказывается на устойчивости экономики. Эксперты отмечают, что развитие промышленности и агропромышленного комплекса помогает снижать зависимость от внешних факторов и сдерживать инфляционное давление. Власти намерены и дальше поддерживать реальный сектор и несырьевые отрасли, передаёт Lada.kz со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

На фоне сохраняющейся нестабильности мировой экономики Казахстан демонстрирует признаки стабилизации ценовой ситуации. Специалисты связывают это с развитием промышленности, сельского хозяйства и ростом инвестиций в экономику.

По прогнозам Международного валютного фонда, в 2026 году глобальная инфляция может вновь ускориться под влиянием геополитических факторов. В таких условиях многие государства стремятся укрепить собственную производственную базу и сократить зависимость от внешних поставок.

Казахстан также последовательно поддерживает отечественных производителей. Развитие обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий позволяет обеспечивать внутренний рынок необходимой продукцией и снижать влияние внешних ценовых шоков.

Важным фактором устойчивости экономики остается рост инвестиций. Государство намерено продолжить поддержку реального сектора, уделяя особое внимание несырьевым отраслям, цифровизации и технологическому обновлению производств. Для этих целей предусмотрены значительные финансовые ресурсы.

Эксперты отмечают, что укрепление внутреннего производства способствует не только повышению продовольственной безопасности, но и созданию новых рабочих мест, развитию переработки сырья и увеличению добавленной стоимости внутри страны. Кроме того, это позволяет экономике более уверенно противостоять внешним вызовам.

По мнению специалистов, дальнейшее расширение производственного потенциала и поддержка отечественного бизнеса могут стать одними из ключевых факторов устойчивого экономического роста и сохранения ценовой стабильности в Казахстане.

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