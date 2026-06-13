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13.06.2026, 18:31

В Минздраве Казахстана объяснили ситуацию с поставками вакцины против полиомиелита

Новости Казахстана 0 568

Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало обращение жительницы Алматы, пожаловавшейся на отсутствие вакцины от полиомиелита. В ведомстве сообщили, что поставки препарата осуществляются централизованно, а новые партии ожидаются в июле 2026 года. Также в Минздраве рассказали о мерах, принимаемых для обеспечения бесперебойной иммунизации населения, передаёт Lada.kz со сылкой на TengriHealth.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало ситуацию с обеспечением регионов вакциной против полиомиелита после жалобы жительницы Алматы, которая сообщила, что ее ребенок более трех месяцев не мог получить необходимую прививку.

В ведомстве пояснили, что в 2026 году закупкой полиомиелитной вакцины занимается ТОО «СК-Фармация» в качестве Единого дистрибьютора через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Согласно информации, полученной от международной организации и производителя препарата, поставка 390 855 доз на склады Единого дистрибьютора запланирована на июль 2026 года.

В министерстве отметили, что на начало текущего года в регионах сохранялся переходящий запас вакцины с 2025 года в объеме более 200 тысяч доз. С января по май имеющиеся препараты перераспределялись между медицинскими организациями в зависимости от потребностей.

"Согласно информации, полученной от ЮНИСЕФ и производителя вакцины, поставка 390 855 доз на склады Единого дистрибьютора запланирована на июль 2026 года. Сроки обусловлены необходимым минимальным временем для производства и отгрузки вакцины", — говорится в сообщении.

Кроме того, для поддержания бесперебойной иммунизации населения 15–16 июня из области Жетысу в Алматы планируется направить 2 700 доз вакцины. В Минздраве уточнили, что этого объема достаточно для покрытия месячной потребности мегаполиса.

Ранее жительница Алматы сообщила, что ее ребенок не смог вовремя получить оральную вакцину против полиомиелита ни в государственной поликлинике, ни в частных медицинских организациях. По словам женщины, вопрос удалось решить после обращения в социальные сети и подачи заявления через сервис eOtinish.

В Минздраве подчеркивают, что ситуация находится на контроле, а меры по обеспечению медицинских организаций необходимыми препаратами принимаются в плановом порядке.

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