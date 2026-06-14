Хлеб по 500 тенге и драки: дальнобойщики рассказали о ситуации на границе в Павлодарской области

На границе Казахстана и России в Павлодарской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомобилей. В заторе оказались сотни фур, в том числе с продуктами, которые могут испортиться из-за длительного простоя и высокой температуры. Водители жалуются на тяжелые условия ожидания, нехватку воды и рост цен на еду в районе пробки, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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На пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области образовалась значительная очередь из грузовых автомобилей. По словам дальнобойщиков, затор растянулся на несколько километров и включает сотни фур, часть из которых перевозит скоропортящиеся товары.

Водители сообщают, что ожидание затягивается на сутки и более. По их словам, движение практически не продвигается, а условия в очереди становятся все более сложными. Отдельные участки пробки, как утверждают участники, растянулись более чем на восемь километров.

Дальнобойщики говорят, что фуры со стороны России проезжают, основные задержки, по их наблюдениям, происходят на казахстанском пункте пропуска. Водители опасаются, что многодневный простой обернется не только дополнительными расходами, но и потерей товара.

Ситуацию осложняет жара: температура воздуха превышает +35 градусов. В таких условиях у некоторых грузовиков возникают технические проблемы, в том числе перегрев рефрижераторов, что ставит под угрозу сохранность перевозимой продукции.

Дальнобойщики отмечают нехватку воды и еды. В то же время в районе затора начали появляться местные торговцы, предлагающие продукты питания по завышенным ценам. В частности, водители сообщают, что стоимость хлеба достигает 500 тенге, а бутылки воды — около 1000 тенге.

Отдельные участники движения также рассказывают о напряженной обстановке между водителями. По их словам, из-за усталости и длительного ожидания в очереди происходят конфликты, в некоторых случаях доходило до словесных перепалок и драк.

Ситуация на границе остается сложной, а участники движения ожидают нормализации пропускного режима и сокращения очередей.