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14.06.2026, 08:32

Малярия, лихорадка Денге и вирус Зика: казахстанцев предупредили об опасных насекомых

Новости Казахстана 0 1 821

В Казахстане продолжают фиксировать заболевания, связанные с укусами насекомых. Специалисты предупреждают о рисках для путешественников и ведут наблюдение за возможным появлением новых видов комаров, способных переносить опасные инфекции. В Национальном центре общественного здравоохранения рассказали, какие насекомые представляют угрозу и в каких случаях необходимо обращаться за медицинской помощью, передаёт Lada.kz  со сылкой на TengriHealth.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане продолжают выявлять инфекции, которые могут передаваться через укусы насекомых. Специалисты напоминают, что особое внимание к своему здоровью следует проявлять людям, выезжающим за границу, а также следят за вероятным появлением в стране новых видов комаров, являющихся переносчиками лихорадки Денге, вируса Зика и других опасных заболеваний.

По словам главного специалиста отдела профилактики паразитарных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Жанны Шапиевой, в Казахстане обитают насекомые, имеющие эпидемиологическое значение.

Так, комары рода Anopheles способны переносить малярию. Представители родов Aedes и Culex могут быть источником некоторых арбовирусных инфекций, в том числе лихорадки Западного Нила. Москиты связаны с распространением кожного и висцерального лейшманиоза, вызываемого паразитами рода Leishmania, а мошки участвуют в передаче ряда паразитарных заболеваний.

Несмотря на то что большинство подобных случаев связано с заражением за пределами страны, специалисты не исключают возможности дальнейшего распространения таких инфекций.

Согласно данным за 2023–2025 годы, в Казахстане зарегистрировано 10 завозных случаев малярии, 314 случаев кожного лейшманиоза и 12 случаев дирофиляриоза — паразитарного заболевания, вызываемого круглыми червями рода Dirofilaria. За первые пять месяцев 2026 года медики выявили еще по два случая малярии и кожного лейшманиоза.

Медики рекомендуют внимательно следить за самочувствием после укусов насекомых. Поводом для обращения за медицинской помощью могут стать выраженная аллергическая реакция, сильный отек, затрудненное дыхание, повышение температуры тела и общее ухудшение состояния.

Особую осторожность следует проявлять после возвращения из зарубежных поездок.

"Если после посещения стран, где регистрируются заболевания, передающиеся через укусы насекомых, появились лихорадка, сыпь, слабость или другие симптомы недомогания, нужно обратиться за медпомощью и обязательно сообщить врачу о последних путешествиях. Это поможет быстрее установить причину заболевания и своевременно начать лечение", — подчеркнула Жанна Шапиева.

Специалисты также контролируют ситуацию с возможным проникновением в Казахстан новых видов комаров. В центре внимания находятся Aedes aegypti и Aedes albopictus.

"Эти виды хоть и не встречаются у нас, но они активно распространяются в разных регионах мира и являются основными переносчиками таких заболеваний, как лихорадка денге, чикунгунья, вирус Зика и жёлтая лихорадка", — пояснила специалист.

Ранее эксперты также предупреждали о рисках для здоровья во время зарубежных поездок, особенно в страны с жарким климатом, где распространены различные инфекционные заболевания.

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