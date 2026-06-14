Сколько на самом деле платят донорам крови в Казахстане

В Казахстане растет общая активность доноров, несмотря на незначительное колебание их общего числа. Рассказываем, кто может сдать кровь, как получить законные выходные и почему одна донация экономит семейный бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Статистика донаций: парадоксы и реальные цифры

По данным Научно-производственного центра трансфузиологии, система здравоохранения Казахстана демонстрирует уникальный тренд: количество уникальных доноров незначительно снижается, однако объем заготавливаемой крови растет за счет регулярных донаций со стороны постоянных участников движения.

Так, по итогам прошлого года донорами в стране стали 201 859 человек (для сравнения: в 2024 году — 209 767, в 2023 году — 207 894). При этом общее число донаций по республике уверенно выросло до 255 255 процедур, что полностью закрывает потребности 498 медицинских организаций Казахстана, оказывающих трансфузионную помощь. Чтобы операционные и роддома не испытывали дефицита, крупным региональным центрам крови достаточно принимать всего по 150–200 человек ежедневно.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для самообеспечения страны донорской кровью необходимо, чтобы регулярными донорами являлись не менее 1% населения (около 10 человек на 1000 жителей). Казахстан успешно удерживает этот критически важный показатель безопасности, опережая многие страны Центрально-Азиатского региона.

Главные критерии: кого допустят к сдаче крови?

Как пояснила старший врач-трансфузиолог Научно-производственного центра трансфузиологии Меруерт Жадыгер, базовые требования к потенциальным донорам в РК строгие, но выполнимые:

Возраст: строго от 18 лет. Верхняя планка для первичных доноров обычно составляет 60 лет, однако после этого возраста решение принимается врачом индивидуально.

Вес и рост: масса тела должна быть не менее 50 кг, а рост — от 150 см. Это необходимо, чтобы изъятие стандартной дозы крови (450 мл) не вызвало резкого ухудшения самочувствия.

Деньги, выходные и бесплатный Сheck-up: бонусы для доноров

Казахстанское законодательство активно поддерживает безвозмездное донорство, предоставляя гражданам пакет социальных гарантий и медицинских преимуществ:

Денежная компенсация: после процедуры донору выплачивается 0,25 МРП (в 2026 году это 1 035 тенге). Важно понимать: это не плата за кровь, а целевая компенсация на восстановление сил (обед). Законные отгулы: согласно Трудовому кодексу РК, донору предоставляется 2 дополнительных дня отдыха с сохранением средней заработной платы (день донации + один день в течение года, который можно присоединить к отпуску). Бесплатный скрининг здоровья: перед каждой донацией кровь тестируется на опасные инфекции — ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C.

Стоимость аналогичного комплексного пакета анализов методом ИФА/ПЦР в частных лабораториях Казахстана варьируется от 12 000 до 18 000 тенге. Таким образом, регулярное донорство — это еще и бесплатный мониторинг собственного здоровья. Кроме того, регулярная сдача крови снижает риск инфарктов и инсультов за счет обновления клеточного состава.

Срочный отвод: когда сдавать кровь категорически нельзя

Медики напоминают о временных противопоказаниях, из-за которых в центре крови могут выдать официальный отказ:

Отказ на 10-14 дней: недавний прием антибиотиков или удаление зуба.

Отказ на 4 месяца: нанесение татуировок, татуажа или пирсинга (это время необходимо для исключения скрытого периода гемотрансмиссивных инфекций).

Отказ до полного выздоровления: симптомы ОРВИ, гриппа, повышенная температура тела.

Шпаргалка для донора: как подготовиться к процедуре

За 72 часа: исключите прием анальгетиков, аспирина и лекарств, разжижающих кровь. За 48 часов: категорически запрещено употребление любого алкоголя. За 24 часа: жесткая диета. Нельзя есть жирную, жареную, острую пищу, молочные продукты, яйца, бананы и орехи. Нарушение диеты приводит к «хилезу» (повышенному жиру в сыворотке), из-за чего кровь станет непригодной для переливания.

В день донации:

Обязателен легкий завтрак (каша на воде, сладкий чай с сухим печеньем). Сдавать кровь натощак запрещено.

За 2 часа до и после процедуры воздержитесь от курения.

Непосредственно перед забором крови выпейте стакан сладкого чая или воды.

Что делать после сдачи крови?

Сразу после процедуры посидите спокойно 10 минут. В течение 3–4 часов не мочите и не снимайте фиксирующую повязку. На ближайшие сутки забудьте об интенсивном спорте, употребляйте больше жидкости и полноценно питайтесь. Повторно сдать цельную кровь мужчины могут не чаще 5 раз в год, женщины — не более 4 раз, с обязательным интервалом в 60–90 дней.