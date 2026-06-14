Проверки каждые 15 минут: в Казахстане вводят тотальную слежку за расходом электричества

Министерство энергетики Казахстана утвердило радикальные изменения в правилах коммерческого учета электричества. Вся энергосистема страны — от электростанций до распределительных сетей — будет интегрирована в единую государственную цифровую экосистему с фиксацией данных каждые 15 минут, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Цифровой купол над ТЭК: суть реформы Минэнерго

В рамках масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры глава Министерства энергетики РК Ерлан Аккенженов утвердил новый ведомственный приказ (№ 344-н/қ). Этот нормативно-правовой акт кардинально меняет правила функционирования автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

Главная цель нововведения — создание так называемой Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом. Это глобальная информационная платформа уполномоченного органа, которая станет «цифровым мозгом» казахстанской энергетики. Отныне все субъекты ТЭК без исключения обязаны предоставить государству беспрепятственный доступ к своим внутренним аппаратно-программным комплексам АСКУЭ и полностью завершить техническую интеграцию.

Кроме того, жестко регламентируется частота обновления информации. Передача показателей коммерческого учета в государственную Информационную систему теперь должна осуществляться в непрерывном режиме — каждые 15 минут. Предусмотрели разработчики и форс-мажоры: при технических сбоях на локальных узлах система обязана накапливать архивные данные и автоматически передавать их пакетом сразу за несколько пропущенных интервалов, как только связь восстановится.

Почему старая схема учета исчерпала себя?

До текущего момента учет электроэнергии в Казахстане, несмотря на частичную автоматизацию, оставался лоскутным и децентрализованным. Различные региональные электросетевые компании (РЭК), крупные промышленные предприятия и генерирующие станции использовали разрозненное программное обеспечение. Из-за отсутствия единого стандарта синхронизации данных «в реальном времени» Минэнерго получало консолидированные отчеты со значительным временным лагом.

Такой разрыв создавал серые зоны для так называемых «коммерческих потерь», которые на самом деле часто маскировали банальные хищения, износ сетей или несанкционированные подключения (включая подпольные майнинговые фермы, ставшие для РК серьезным вызовом в последние годы). Новая платформа закроет эти бреши за счет сквозного баланса: сколько энергии ушло с шин ТЭЦ или ГРЭС, столько должно отобразиться на балансе передающей компании и конечного потребителя с точностью до 15-минутного отрезка.

Эффект для отрасли: от борьбы с дефицитом до прогнозирования аварий

Перевод ТЭК на единые цифровые рельсы призван решить сразу несколько системных проблем:

Исключение «рисованной» статистики: Человеческий фактор полностью устраняется из цепочки сбора данных. Операторы больше не смогут корректировать показатели вручную «задним числом».

Ликвидация энергодефицита в пиковые часы: Имея детальную карту потребления с шагом в 15 минут, системный оператор KEGOC сможет точнее прогнозировать пиковые нагрузки и оперативно распределять резервные мощности, минимизируя риски веерных отключений.

Предотвращение техногенных ЧС: Резкие аномалии в потреблении или передаче энергии часто служат предвестниками аварий на подстанциях и линиях электропередачи. Платформа позволит внедрить алгоритмы предиктивной (предсказательной) аналитики для своевременного ремонта сетей.

Новые стандарты учета вводятся в рамках реализации амбициозного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). Для бизнеса это означает необходимость оперативного обновления IT-инфраструктуры, а для государства — долгожданную прозрачность в секторе, где распределяются миллиардные тарифные средства.