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14.06.2026, 10:40

Курортный шок застал туристов врасплох: как изменились цены в гостиницах Казахстана

Новости Казахстана 0 1 822

Стоимость проживания в казахстанских гостиницах за год взлетела почти наполовину, опережая официальные темпы инфляции. Главным ценовым рекордсменом предсказуемо стал Алматы, где суточный тариф превзошел показатели столицы сразу на 70%, сообщает Lada.kz. 

Фото: travel.yandex.ru
Фото: travel.yandex.ru

Средний чек по стране пробивает психологические отметки

Поездки по Казахстану и деловые командировки становятся все более затратной статьей расходов. Согласно свежим статистическим данным за май 2026 года, средняя стоимость суток в отечественных объектах размещения подскочила до 27,8 тыс. теңге.

Динамика подорожания выглядит пугающе: ровно год назад, в мае 2025-го, остановиться в отеле можно было в среднем за 20 тыс. теңге. Таким образом, чистый годовой прирост цен составил 40,4%.

Стремительное удорожание номеров происходит на фоне продолжающегося туристического бума внутри страны. За первые месяцы 2026 года доходы гостиничного сектора уже превысили 69 млрд теңге. Отельеры закладывают в стоимость проживания не только общую инфляцию, но и резко выросшие операционные расходы: от удорожания коммунальных услуг и прачечного сервиса до повышения фонда оплаты труда дефицитного линейного персонала.

Алматинский парадокс: почему южная столица стала недосягаемой

Абсолютным лидером по дороговизне признан Алматы. Чтобы провести сутки в местном отеле, путешественнику в среднем придется выложить 35,8 тыс. теңге (+16,5% за год).

Высокие ценники в южной столице обусловлены не только ее статусом финансового и культурного хаба, но и банальной нехваткой инфраструктуры. Профильное министерство ранее официально признало: Алматы критически не хватает спальных мест для размещения постоянно растущего потока как внутренних, так и иностранных туристов. Ограниченное предложение при колоссальном спросе позволяет отельерам диктовать рынку свои условия. При этом Астана на данном фоне выглядит значительно доступнее — средний чек в столице составляет 21 тыс. теңге (рост на умеренные 8%).

Где фиксируется аномальный рост, а где цены «заморозились»

Помимо Алматы, в топ-3 городов с самыми «кусающимися» тарифами неожиданно вошли:

  • Уральск — 26,6 тыс. теңге (незначительный рост на 3,8%);

  • Петропавловск — 24,8 тыс. теңге (+13%).

Интересно, что динамика удорожания распределилась по регионам крайне неравномерно. Если в мегаполисах цены подогревает бизнес-активность, то в региональных центрах зафиксированы свои рекордные скачки. Вслед за Шымкентом, где сутки обойдутся в 20,9 тыс. теңге (+19,2%), двузначные темпы роста продемонстрировали Кызылорда — 15,8 тыс. теңге (+20,8%) и Костанай — 15,6 тыс. теңге (+17,7%).

Полная карта средних цен на май 2026 года:

  • Павлодар — 17,1 тыс. теңге (+16,4%);

  • Талдыкорган — 15,5 тыс. теңге (+15%);

  • Караганда — 17,6 тыс. теңге (+14,4%);

  • Конаев — 19,4 тыс. теңге (+12,8%);

  • Жезказган — 19 тыс. теңге (+3,7%).

Единственной точкой на карте Казахстана, где отельеры проявили стабильность и сохранили прайс-листы на уровне прошлого года, оказался Кокшетау — здесь, как и в мае 2025-го, за сутки просят 15,1 тыс. теңге.

Бюджетный чек-лист: где отдохнуть дешевле всего

Для тех, кто планирует путешествие с ограниченным бюджетом, аналитики выделяют три самых доступных крупных города страны. Самый дешевый гостиничный фонд зафиксирован в Семее — 12,1 тыс. теңге за ночь (несмотря на годовой рост в 10,8%). Следом идут приморский Актау со средним чеком в 12,9 тыс. теңге (+5%) и Усть-Каменогорск — 14,4 тыс. теңге (+14%).

Эксперты резюмируют: учитывая, что с 2026 года в Казахстане активно внедряются масштабные налоговые реформы для бизнеса, рассчитывать на откат цен или скидки в разгар летнего сезона отпусков туристам точно не стоит.

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