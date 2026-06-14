Проверьте свой ЕНПФ: раскрыт секрет, какая часть вашей пенсии в теңге набежала «из воздуха»

Почти 40% от всей суммы пенсионных накоплений казахстанцев сегодня формируется за счет инвестиционного дохода, а не только личных отчислений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Пенсионные активы граждан Казахстана не просто хранятся на счетах, а выступают активным инвестиционным инструментом. Об этом в подкасте агентства Kazinform «BIZDIÑ ORTA» подробно рассказал директор столичного филиала и управляющий директор АО «ЕНПФ» Мурат Шарипов.
По словам представителя фонда, за 28 лет существования накопительной пенсионной системы в стране был выстроен сложный механизм приумножения средств, который позволяет минимизировать негативное влияние экономических факторов.
Главный миф о пенсионном фонде — это представление о нем как о «копилке», где деньги лежат без движения. Мурат Шарипов подчеркнул, что средства непрерывно работают на финансовом рынке.
«Сегодня около 40% всех накопленных средств составляют инвестиционные доходы, полученные за 28 лет. Конечно, на этот процесс влияет и инфляция. Однако, несмотря на это, на накопленные средства регулярно начисляется инвестиционный доход. Деньги действительно растут», — резюмировал глава филиала ЕНПФ, призвав граждан чаще проверять свои выписки в приложении.
Государственные ценные бумаги (ГЦБ): Наиболее надежная часть портфеля (как облигации Минфина РК, так и зарубежных стран). Они гарантируют стабильный, хоть и умеренный доход.
Квазигосударственный сектор и банки: Покупка облигаций крупных национальных компаний (например, «Самрук-Қазына», «Байтерек») и облигаций отечественных банков второго уровня для финансирования реального сектора экономики.
Международные рынки: Часть активов передается в управление зарубежным компаниям для диверсификации. Деньги вкладываются в акции и облигации крупнейших мировых корпораций, что защищает портфель от девальвационных рисков тенге.
Внешнее управление Нацбанка РК: Традиционно главным управляющим активами выступает Национальный банк, который балансирует между доходностью и безопасностью вложений.
В Казахстане на законодательном уровне действует уникальная гарантия сохранности пенсионных накоплений. Даже если из-за мировых кризисов краткосрочная доходность фонда временно упадет ниже уровня инфляции, государство при выходе гражданина на пенсию обязуется компенсировать эту разницу. Таким образом, реальная покупательская способность тенговых накоплений защищена законом.
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