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14.06.2026, 12:49

Почему жестовый язык в Казахстане до сих пор не получил официальный статус

Новости Казахстана 0 1 504

В Казахстане продолжается обсуждение статуса жестового языка и возможности его официального признания. Несмотря на поддержку инициативы со стороны экспертов и общественных организаций, вопрос пока не закреплён на законодательном уровне. Специалисты отмечают, что решение связано не только с юридическими аспектами, но и с развитием системы инклюзивного образования и инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на  ИА «NewTimes.kz».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В стране жестовый язык используется в образовательной среде и при работе с людьми с нарушениями слуха, однако его официальный статус до сих пор не определён законом. Это означает, что он не закреплён как государственный или официальный язык, хотя фактически применяется в социальной сфере и учреждениях, работающих с людьми с инвалидностью.

Почему вопрос остаётся открытым

По данным обсуждений в государственных структурах, тема официального признания жестового языка находится в стадии проработки. Рассматриваются различные модели, применяемые в других странах, где подобные языки уже получили юридический статус.

Отмечается, что ключевым фактором остаётся необходимость комплексного подхода — от подготовки специалистов до разработки учебных материалов и стандартов перевода.

Инклюзивность и права граждан с нарушением слуха

По оценкам экспертов, в Казахстане проживают десятки тысяч людей с нарушениями слуха и речи, для многих из них жестовый язык является основным способом общения.

Специалисты подчеркивают, что признание жестового языка могло бы существенно расширить их возможности в образовании, получении государственных услуг и участии в общественной жизни.

Международная практика

Во многих странах мира жестовый язык уже получил официальный статус. Это позволило создать более доступную среду для людей с нарушениями слуха, включая внедрение обязательного сурдоперевода в государственных учреждениях и развитие специализированных образовательных программ.

В Казахстане также изучается международный опыт, чтобы адаптировать наиболее эффективные подходы к местным условиям.

Перспективы решения вопроса

В настоящее время рассматриваются инициативы, направленные на законодательное закрепление статуса жестового языка. Эксперты отмечают, что подобные изменения требуют согласования между государственными органами и профильными организациями.

Ожидается, что дальнейшее развитие нормативной базы позволит приблизиться к формированию более доступной и инклюзивной среды для всех граждан.

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