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14.06.2026, 13:22

В Казахстане банки заставят показывать, сколько реально стоит каждый теңге для клиента

Новости Казахстана 0 684

В Казахстане радикально изменятся правила продажи финансовых продуктов: финрегулятор АРРФР подготовил жесткие требования, которые защитят граждан от скрытых комиссий, навязанных страховок и обманчивой рекламы, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Европейский опыт на защите казахстанцев

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало проект постановления, который кардинально меняет философию контроля над финансовым сектором. В стране запускается так называемый риск-ориентированный поведенческий надзор. Эта модель детально скопирована с передовых регуляторных практик Великобритании и Европейского союза.

Главное отличие нового подхода заключается в том, что государство будет оценивать деятельность финансовых институтов не только по их финансовой устойчивости (пруденциальный надзор), но и по тому, насколько честно они ведут себя по отношению к рядовым клиентам. Единые правила игры затронут абсолютно всех профессиональных участников рынка: коммерческие банки, микрофинансовые организации (МФО), брокерские компании и страховые агентства.

Запрет на агрессивные продажи и скрытые «галочки»

Нововведения обяжут финансовые организации ставить интересы потребителя во главу угла на всех этапах взаимодействия — от первой рекламной интеграции до момента закрытия договора.

Разработанный комплекс мер призван полностью искоренить популярные недобросовестные практики:

  • Запрет на манипуляцию ценами: Финорганизациям запретят скрывать или искажать реальную стоимость кредитов, депозитов и иных инструментов.

  • Конец скрытым автоуслугам: Практика автоматического включения в договор дополнительных платных сервисов (например, добровольного страхования или платных SMS-оповещений без явного согласия клиента) окажется вне закона.

  • Прозрачный маркетинг: Реклама финпродуктов больше не сможет содержать скрытых условий «под звездочкой». Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о характеристиках, сопутствующих расходах и потенциальных рисках продукта прямо в рекламном материале.

Как это будет работать и когда вступит в силу

Проект постановления был официально опубликован регулятором 11 июня 2026 года, а его публичное обсуждение продлится до 26 июня. Переход на новые рельсы будет поэтапным для минимизации шоков на рынке. Наиболее технологически сложные требования — в частности, развертывание внутренних систем контроля за практиками продаж — станут обязательными для фининститутов уже с 1 июля 2026 года.

Одним из ключевых нововведений, о которых часто умалчивают финорганизации, станет реформа системы мотивации сотрудников. Теперь KPI (ключевые показатели эффективности) менеджеров банков и МФО не должны будут напрямую зависеть исключительно от валового объема продаж. Это сделано для того, чтобы у персонала исчез стимул «впаривать» неподходящие кредиты или страховки ради получения ежемесячных бонусов.

Кроме того, финансовые институты обяжут заранее четко определять «целевую группу» для каждого своего продукта и оценивать, не нанесет ли он вред конкретной категории граждан (например, социально уязвимым слоям населения).

Тотальный мониторинг без бюрократии

Важно отметить, что АРРФР не планирует заниматься предварительным одобрением каждого нового банковского продукта — это лишило бы рынок гибкости. Однако регулятор внедряет систему обязательных уведомлений. Финансовые организации будут обязаны направить в Агентство подробный отчет в течение 10 рабочих дней после запуска, изменения или закрытия любого продукта.

Параллельно банки и МФО обяжут развернуть непрерывный внутренний мониторинг. Им придется собирать и глубоко анализировать статистику жалоб, динамику досрочного расторжения договоров и другие маркеры потребительского недовольства. Если регулятор в ходе надзора выявит, что продукт завуалированно ущемляет права граждан, АРРФР получит законное право временно заблокировать или полностью приостановить его предоставление до устранения всех нарушений.

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