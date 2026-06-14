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14.06.2026, 14:27

Тройные выплаты и право на увольнение: что изменится для военных в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 569

Казахстанских военнослужащих ждут масштабные реформы — от резкого увеличения выплат до внедрения искусственного интеллекта в кадровую политику,  сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: ru.sputnik.kz
Фото: ru.sputnik.kz

Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил закон по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы. Масштабный пакет поправок, существенно расширяющий социальный пакет силовиков и меняющий систему продвижения по службе, направлен на подпись Главе государства.

Тройной оклад за риск: новые финансовые гарантии

Одним из ключевых нововведений, закрепленных в документе, стало резкое увеличение материального стимулирования за службу в экстремальных условиях. Военнослужащим Вооруженных сил и Пограничной службы КНБ будут выплачивать денежное содержание в трехкратном размере в следующих случаях:

  • участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного характера);

  • проведение антитеррористических операций;

  • обеспечение правопорядка в условиях режима чрезвычайного положения (ЧП).

Данная норма стала ответом на крупные природные катаклизмы последних лет в Казахстане (включая масштабные паводки и лесные пожары), где армия и пограничники принимали на себя основной удар по спасению граждан и инфраструктуры, зачастую работая на пределе возможностей в рамках стандартных окладов.

Карьера по алгоритму: в армию внедряют цифровой рейтинг

Важным шагом в борьбе с непотизмом и коррупцией в оборонном ведомстве станет запуск автоматизированной системы оценки. Продвижение офицеров на вышестоящие должности теперь будет напрямую привязано к их цифровому рейтингу кандидатов.

Специальные алгоритмы будут беспристрастно высчитывать показатели боевой подготовки, дисциплины, уровня образования и личных достижений. Нововведение коснется большинства подразделений ВС РК, за исключением специальных государственных органов (СГО). Как ранее отмечали в Минобороны, это позволит сделать назначения максимально прозрачными.

Новые правила увольнения, декреты и зарубежный статус

Поправки детально регулируют целый ряд кадровых и юридических вопросов:

  • Выслуга лет и право на отдых: Офицеры и контрактники получили законную возможность увольняться со службы по собственному желанию, если их общая выслуга составляет 25 и более лет. Данное право будет временно приостанавливаться только при введении военного или чрезвычайного положения.

  • Офицерские декреты: Законопроект устранил юридический пробел для призывного офицерского состава. Если офицер по призыву уходит в отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет), этот период больше не будет засчитываться в фактический срок срочной службы, однако он в обязательном порядке пойдет в общую выслугу лет.

  • Военная дипломатия: Законодательно закреплен статус аппарата военного представителя Казахстана за рубежом при международных организациях и оборонных ведомствах других стран. Их финансирование структурировано, а сами должности официально приравнены к сотрудникам дипломатической службы со всеми сопутствующими привилегиями и дипломатическим иммунитетом.

Кроме того, по имеющейся информации, данный пакет поправок также легитимизирует и уточняет на законодательном уровне деятельность Сил специальных операций (ССО), де-факто придавая им официальный статус армейского спецназа с особыми задачами.

Ожидается, что закон вступит в силу сразу после подписания Президентом Касым-Жомартом Токаевым и официального опубликования в печати.

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