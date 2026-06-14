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14.06.2026, 16:04

Рекорд 1943 года повержен: в каком городе Казахстана жара переписала историю

Новости Казахстана 0 2 360

Казахстан в мае пережил один из самых контрастных и аномальных месяцев в истории метеонаблюдений: пока юг и запад заливало штормовыми ливнями, на севере и в центре страны столбики термометров перешагнули исторические максимумы вековой давности., сообщает Lada.kz. 

Фото: medboli.ru
Фото: medboli.ru

Майские температурные аномалии: где было жарче всего

По официальным данным РГП «Казгидромет», финал весны выдался экстремально жарким. В ряде ключевых регионов республики старые климатические рекорды не просто обновились, а были существенно перекрыты.

Основные температурные пики распределились следующим образом:

  • Петропавловск: 31 мая воздух здесь раскалился до +35,0°C. Метеорологи подчеркивают, что этот показатель стер предыдущий исторический максимум, зафиксированный в разгар Великой Отечественной войны — 31 мая 1943 года (+33,6°C). Рекорд стойко держался долгие 83 года.

  • Кызылорда: 7 мая столбики термометров поднялись до +36,7°C (предыдущий рекорд 2001 года составлял +35,0°C).

  • Жезказган: в этот же день, 7 мая, зафиксировано +33,8°C, что значительно выше пика 2001 года (+31,0°C).

  • Караганда: 31 мая город накрыла волна тепла в +33,7°C, обновив показатель 1952 года (+33,0°C).

Контрасты месяца: от ночных заморозков до тропических ливней

Несмотря на аномально знойные периоды в начале и конце месяца, май продемонстрировал переменчивый характер. Середина месяца заставила аграриев поволноваться: в северных, центральных и восточных областях ночные температуры резко падали до −1...−7°C.

Параллельно с этим на западе и юге страны бушевали активные циклоны, принесшие колоссальные объемы влаги. Настоящий погодный коллапс произошел 3 мая в Алматинской области: на метеостанции Кыргызсай за одни сутки выпало 66 мм осадков, что сразу превысило всю месячную климатическую норму региона (56 мм). Аналогичный удар стихии 22 мая приняла на себя и Жамбылская область.

Сравнительный анализ метеорологических трендов Центральной Азии показывает, что майские температурные рекорды — это не случайное отклонение, а следствие усиливающегося глобального процесса аридизации (иссушения) внутренних районов Евразии.

В столице Казахстана, Астане, средняя температура воздуха за май составила +17,1°C, что на 2,6°C выше многолетней климатической нормы (+14,5°C). При этом пик жары в столице также пришелся на 31 мая (+33,8°C), а дефицит осадков оказался критическим — выпало всего 18 мм влаги при норме в 33 мм.

Такое резкое смещение сезонов, когда май по факту превращается в засушливый июль, по мнению независимых климатологов, создает серьезные риски для сельского хозяйства РК. Сдвиг весенней вегетации на фоне экстремального иссушения почвы в северных зерносеющих регионах (включая СКО) требует от фермеров оперативного пересмотра сроков посевной кампании и перехода на засухоустойчивые субтропические культуры.

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