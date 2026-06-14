Казахстан устроил «коммунизм» на один вид комуслуг: как долго удержат уникальные тарифы?

Казахстан занял второе место в мире по доступности природного газа для населения: внутренние тарифы в республике оказались в 12 раз ниже среднемирового уровня, уступив лишь показателям Алжира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Дешевле только в Алжире: глобальное сравнение тарифов

По данным аналитиков EnergyProm на апрель 2026 года, розничная стоимость голубого топлива для казахстанских домохозяйств составляет всего 0,007 USD за кВт·ч (для сопоставимости объемы пересчитаны из кубометров по коэффициенту 1 куб. м=10,5 кВт⋅ч). Глобальный же индекс цен держится на отметке 0,086 USD за кВт·ч.

Республика демонстрирует практически идентичные тарифы с Беларусью и заметно опережает своих географических соседей. Ситуация на региональном и мировом рынках выглядит следующим образом:

Страна Стоимость газа для населения (USD за кВт·ч) Алжир 0,003 Казахстан / Беларусь 0,007 Узбекистан 0,008 Россия 0,012 Азербайджан 0,016 Кыргызстан 0,025 США / Индия 0,048 Китай 0,051 Бразилия 0,219 Швеция 0,233

Столь низкие цены в Казахстане обусловлены жестким государственным регулированием и политикой социальной поддержки. Однако министерство энергетики РК неоднократно заявляло, что текущие тарифы для населения находятся ниже себестоимости добычи и транспортировки. Оптовые цены субсидируются за счет доходов от экспорта газа, что создает определенную нагрузку на национального оператора QazaqGaz.

Топ-30 по потреблению: Казахстан обогнал Германию

Сверхнизкие тарифы стимулируют активное использование энергоресурса внутри страны. По итогам отчетного периода Казахстан прочно закрепился на 25-м месте в глобальном рейтинге потребления природного газа на душу населения с показателем 10,1 тыс. кВт·ч в год на одного жителя.

Казахстан обошел по этому критерию крупнейшие европейские экономики, включая Германию, Италию и Люксембург. Мировыми лидерами по подушевому потреблению остаются страны Персидского залива и крупные промышленные хабы:

Катар — более 152 тыс. кВт·ч/год;

Тринидад и Тобаго — 93,3 тыс. кВт·ч/год;

ОАЭ — 64,7 тыс. кВт·ч/год.

Среди стран СНГ более высокие объемы потребления на гражданина зафиксированы в России, Узбекистане и Беларуси, что связано с климатическими условиями и высокой концентрацией газоемкой тяжелой промышленности.

Шестилетний рывок: уровень газификации РК достиг 64,2%

Ключевым драйвером спроса выступает масштабное расширение внутренней инфраструктуры. За последние шесть лет охват населения газоснабжением увеличился на 12,7 процентных пункта.

Динамика газификации Казахстана (2019–2025 гг.)

2019 год: 51,5%

2021 год: 57,7% (максимальный годовой прирост)

2023 год: 60,0%

2025 год: 64,2%

В рамках Энергетической стратегии Казахстана до 2030 года планируется довести уровень газификации страны до 65-67%. Основной упор сейчас делается на строительство магистрального газопровода «Сарыарка» для обеспечения топливом северных и восточных регионов, которые исторически зависели от угля.

Обратная сторона дешевизны: риски дефицита

Несмотря на очевидные плюсы для кошельков граждан, эксперты отрасли предупреждают о долгосрочных вызовах. Низкая стоимость ресурса приводит к его нерациональному использованию (например, для отопления гигантских частных домов без должной теплоизоляции) и сдерживает приток иностранных инвестиций в геологоразведку новых месторождений.

На фоне бурного роста внутреннего потребления и стагнации добычи Казахстан в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом товарного газа. Для предотвращения кризиса правительство РК уже начало внедрять дифференцированные тарифы: те хозяйства, которые потребляют газ сверх установленных социальных норм, в будущем будут платить за него по более высокой, приближенной к рыночной стоимости.