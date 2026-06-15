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15.06.2026, 06:40

Токаев сделал заявление о судьбе партии Amanat и выразил благодарность Ерлану Кошанову

Новости Казахстана 0 1 177

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально поблагодарил экс-председателя Amanat Ерлана Кошанова за модернизацию страны и напутствовал партийцев перед масштабным слиянием с партией «Әдiлет», сообщает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Итоги эпохи Amanat: президент оценил вклад Ерлана Кошанова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил глубокую признательность бывшему председателю партии Amanat Ерлану Кошанову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров. Президент высоко оценил работу Кошанова на ключевом партийном посту, назвав её добросовестной, эффективной и полезной для всей республики.

По словам Токаева, под руководством Кошанова партийная структура внесла фундаментальный вклад в масштабное реформирование государственного аппарата и заложила основу для построения «Справедливого Казахстана», где ключевыми приоритетами остаются верховенство закона и общественный порядок.

Почему Amanat уходит в историю

Объединение Amanat с партией «Әдiлет» («Справедливость») эксперты уже называют главным внутриполитическим событием года. Прошедший накануне исторический съезд фактически завершил этап транзита партийной системы.

Включение ресурсов Amanat в состав «Әдiлет» — это не просто смена вывески, а глубокая консолидация центристских сил. Уникальность ситуации заключается в том, что «Әдiлет» позиционирует себя как платформа обновленной правовой идеологии. Таким образом, кадровый и электоральный потенциал бывшей правящей партии теперь перенаправляется на реализацию прямых правовых реформ президента.

Что ждет партийцев в составе «Әдiлет»

Касым-Жомарт Токаев отдельно обратился ко всему рядовому составу и активу упраздняемой структуры. Президент выразил твердую уверенность, что партийцы-патриоты сохранят свой запал и продолжат результативную работу на благо родины, но уже под новым флагом.

Аналитики выделяют три ключевых направления, которыми займется обновленная мегапартия:

  • Переформатирование работы в регионах: Ожидается жесткий аудит местных филиалов и обновление кадрового резерва.

  • Законодательные инициативы: Усиление контроля над исполнением президентских социальных программ.

  • Общественный диалог: Переход от бюрократических отчетов к прямым дебатам с населением на местах.

Переходный период займет несколько месяцев, в течение которых завершится юридическое и структурное слияние всех региональных филиалов.

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